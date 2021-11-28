В Израиле открыли способ уничтожить коронавирус за 2 секунды

Миллиметровые волны очень быстро нейтрализуют вирус на поверхностях.

В Израиле исследователи из Ариэльского университета пришли к выводу о том, что излучение миллиметровых волн может в течение двух секунд уничтожить коронавирус на поверхностях. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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По словам профессора Мойше Эйната, участвующего в исследовании, длина волны этого излучения всего лишь 3 мм, что намного меньше по сравнению с другими известными излучениями. Так, у излучения мобильной сети длина волны около 30 см, а излучение микроволновой печи — 12 см.

Вывод ученых в том, что с помощью миллиметровых волн можно намного быстрее очистить помещения и поверхности оборудования, которое используются для изучения коронавируса.

Сейчас для очистки в основном используются другие методы, например УФ-излучение. Но при этом очистка занимает от нескольких минут до нескольких часов, ко всему прочему, эти способы токсичны.

Излучение миллиметровых волн действует очень мягко — поверхности не нагреваются и не повреждаются, что подходит для электронного оборудования.

Такая технология пока не рассматривается как возможный способ борьбы с вирусом в организме человека. Однако в будущем с ее помощью планируется обеззараживать воду.

Ранее Фокус сообщал, что власти Израиля провели учения, предполагающие появление нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра Нафтали Беннета, страна находится в шаге от ЧС из-за нового варианта COVID-19.