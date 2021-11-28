В Ізраїлі відкрили спосіб знищити коронавірус за 2 секунди
Міліметрові хвилі дуже швидко нейтралізують вірус на поверхнях.
В Ізраїлі дослідники з Аріельського університету дійшли висновку про те, що випромінювання міліметрових хвиль може протягом двох секунд знищити коронавірус на поверхнях. Про це повідомляє The Jerusalem Post.
За словами професора Мойше Ейната, який бере участь у дослідженні, довжина хвилі цього випромінювання лише 3 мм, що набагато менше в порівнянні з іншими відомими випромінюваннями. Так, у випромінювання мобільної мережі довжина хвилі близько 30 см, а випромінювання мікрохвильової печі – 12 см.
Висновок вчених у тому, що за допомогою міліметрових хвиль можна набагато швидше очистити приміщення та поверхні обладнання, яке використовується для вивчення коронавірусу.
Зараз для очищення переважно використовуються інші методи, наприклад УФ-випромінювання. Але при цьому очищення займає від кількох хвилин до декількох годин, до того ж, ці методи токсичні.
Випромінювання міліметрових хвиль діє дуже м'яко — поверхні не нагріваються і не ушкоджуються, що підходить для електронного обладнання.
Така технологія поки що не розглядається як можливий спосіб боротьби з вірусом в організмі людини. Однак у майбутньому за її допомогою планується знезаражувати воду.
Раніше Фокус повідомляв, що влада Ізраїлю провела вчення, що передбачають появу нового штаму коронавірусу. За словами прем'єр-міністра Нафталі Беннета, країна знаходиться за крок від НС через новий варіант COVID-19.