В Ізраїлі відкрили спосіб знищити коронавірус за 2 секунди

Міліметрові хвилі дуже швидко нейтралізують вірус на поверхнях.

В Ізраїлі дослідники з Аріельського університету дійшли висновку про те, що випромінювання міліметрових хвиль може протягом двох секунд знищити коронавірус на поверхнях. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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За словами професора Мойше Ейната, який бере участь у дослідженні, довжина хвилі цього випромінювання лише 3 мм, що набагато менше в порівнянні з іншими відомими випромінюваннями. Так, у випромінювання мобільної мережі довжина хвилі близько 30 см, а випромінювання мікрохвильової печі – 12 см.

Висновок вчених у тому, що за допомогою міліметрових хвиль можна набагато швидше очистити приміщення та поверхні обладнання, яке використовується для вивчення коронавірусу.

Зараз для очищення переважно використовуються інші методи, наприклад УФ-випромінювання. Але при цьому очищення займає від кількох хвилин до декількох годин, до того ж, ці методи токсичні.

Випромінювання міліметрових хвиль діє дуже м'яко — поверхні не нагріваються і не ушкоджуються, що підходить для електронного обладнання.

Така технологія поки що не розглядається як можливий спосіб боротьби з вірусом в організмі людини. Однак у майбутньому за її допомогою планується знезаражувати воду.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Ізраїлю провела вчення, що передбачають появу нового штаму коронавірусу. За словами прем'єр-міністра Нафталі Беннета, країна знаходиться за крок від НС через новий варіант COVID-19.