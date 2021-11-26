Ізраїль проводив навчання, що передбачають появу нового штаму коронавірусу (відео)

Відповідні військові навчання, розповів Нафталі Беннет, відбулися кілька тижнів тому та передбачали перевірку готовності різних секторів держави до появи нової версії хвороби.

У п'ятницю, 26 листопада, прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів, що країна перебуває на межі стану НС через новий штам коронавірусу. При цьому нещодавно країна проводила військові навчання, під час яких перевірялася готовність органів влади до появи нового варіанту хвороби, повідомляє The Jerusalem Post.

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"Ізраїль перебуває на межі надзвичайної ситуації, і я прошу всіх бути повністю готовими та працювати невпинно", — сказав він.

Беннет уточнив, що військам доручають знайти всіх, хто повернувся в країну протягом останніх двох-трьох тижнів.

"Ми не ризикуватимемо. Ми хочемо зупинити цей процес якомога раніше. Ми хочемо відстрочити або запобігти появі цього штаму коронавірусу в Ізраїлі", — уточнив він.

У той же час прем'єр Ізраїлю підтвердив, що кілька тижнів тому відбулися військові навчання "Омега", що включали перевірку посадових осіб і різних секторів держави до появи нового варіанту коронавірусу.

Новий штам COVID-19 – що відбувається на фондовому ринку та з нафтою?

На появу ботсванського штаму хвороби вже відреагували світові фінансові біржі. Падіння, згідно з індексами Dow Jones і DAX, склали 2-5%.

[ + – ] Реакція фондової біржі на новий штам коронавірусу

[ + – ] Реакція фондової біржі на новий штам коронавірусу

Крім того, ціна на нафту також упала. Бочка північноморського сорту Brent, як і техаська WTI обвалилися на 9-11%. Нині вони продаються по 72 та 68 доларів.

[ + – ] Ціна на нафту після появи нового штаму коронавірусу

[ + – ] Ціна на нафту після появи нового штаму коронавірусу

Нагадаємо, в Африці, Ботсвані, ПАР та Гонконгу було виявлено новий штам коронавірусу, який може виявитися патогеннішим, ніж усі попередні варіанти хвороби.

Також ми розповідали, що вчора ВООЗ провела екстрені збори через нього. У ході зустрічі було вирішено присвоїти новому варіанту COVID-19 наступну літеру грецького алфавіту — це 13-та за рахунком буква "ню".

Фокус розбирався, чим небезпечний ботсванський штам коронавірусу та чому він викликає таке занепокоєння.