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Военный Фокус

Израиль проводил учения, предусматривающие появление нового штамма коронавируса (видео)

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Коронавирус, Израиль, коронавирус в Израиле, новый штамм коронавируса
Фото: arab48.com | Карантин в Израиле

Соответствующие военные учения, рассказал Нафтали Беннет, прошли пару недель назад и предусматривали проверку готовности различных секторов государства к появлению новой версии болезни.

В пятницу, 26 ноября, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что страна находится на грани состояния ЧС из-за нового штамма коронавируса. При этом недавно страна проводила военные учения, в ходе которых проверялась готовность органов власти к появлению нового варианта болезни, передает The Jerusalem Post.

"Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации, и я прошу всех быть полностью готовым и работать неустанно", — сказал он.

При этом Беннет уточнил, что войскам поручают найти всех, кто вернулся в страну в течение последних двух-трех недель.

"Мы не будем рисковать. Мы хотим остановить этот процесс как можно раньше. Мы хотим отсрочить или предотвратить появление этого штамма коронавируса в Израиле", — уточнил он.

В то же время премьер Израиля подтвердил, что несколько недель назад проводились военные учения "Омега", включающие в себя проверку должностных лиц и различных секторов государства к появлению нового варианта коронавируса.

Новый штамм COVID-19 – что происходит на фондовом рынке и с нефтью?

На появление ботсванского штамма болезни уже отреагировали и мировые финансовые биржи. Падение, согласно индексам Dow Jones и DAX составили 2-5%.

штамм ню, новый штамм коронавируса
Реакция фондовой биржи на новый штамм коронавируса
штамм ню, новый штамм коронавируса
Реакция фондовой биржи на новый штамм коронавируса

Кроме то, цена на нефть также упала. Бочка североморского сорта Brent, так же как и техасская WTI обвалились на 9-11%. Сейчас они продаются по 72 и 68 долларов.

Цена на нефть после появления нового штамма коронавируса
Цена на нефть после появления нового штамма коронавируса
Цена на нефть после появления нового штамма коронавируса
Цена на нефть после появления нового штамма коронавируса

Напомним, в Африке, Ботсване, ЮАР и Гонконге был обнаружен новый штамм коронавируса, который может оказаться более патогенным, нежели все предыдущие варианты болезни.

Также мы рассказывали, что вчера ВОЗ провела экстренное собрание из-за него. В ходе встречи было решено присвоить новому варианту COVID-19 следующую букву греческого алфавита — это 13-я по счету буква "ню".

Фокус разбирался, чем опасен ботсванский штамм коронавируса и почему он вызывает такое беспокойство.