Израиль проводил учения, предусматривающие появление нового штамма коронавируса (видео)

Соответствующие военные учения, рассказал Нафтали Беннет, прошли пару недель назад и предусматривали проверку готовности различных секторов государства к появлению новой версии болезни.

В пятницу, 26 ноября, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что страна находится на грани состояния ЧС из-за нового штамма коронавируса. При этом недавно страна проводила военные учения, в ходе которых проверялась готовность органов власти к появлению нового варианта болезни, передает The Jerusalem Post.

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"Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации, и я прошу всех быть полностью готовым и работать неустанно", — сказал он.

При этом Беннет уточнил, что войскам поручают найти всех, кто вернулся в страну в течение последних двух-трех недель.

"Мы не будем рисковать. Мы хотим остановить этот процесс как можно раньше. Мы хотим отсрочить или предотвратить появление этого штамма коронавируса в Израиле", — уточнил он.

В то же время премьер Израиля подтвердил, что несколько недель назад проводились военные учения "Омега", включающие в себя проверку должностных лиц и различных секторов государства к появлению нового варианта коронавируса.

Новый штамм COVID-19 – что происходит на фондовом рынке и с нефтью?

На появление ботсванского штамма болезни уже отреагировали и мировые финансовые биржи. Падение, согласно индексам Dow Jones и DAX составили 2-5%.

[ + – ] Реакция фондовой биржи на новый штамм коронавируса

[ + – ] Реакция фондовой биржи на новый штамм коронавируса

Кроме то, цена на нефть также упала. Бочка североморского сорта Brent, так же как и техасская WTI обвалились на 9-11%. Сейчас они продаются по 72 и 68 долларов.

[ + – ] Цена на нефть после появления нового штамма коронавируса

[ + – ] Цена на нефть после появления нового штамма коронавируса

Напомним, в Африке, Ботсване, ЮАР и Гонконге был обнаружен новый штамм коронавируса, который может оказаться более патогенным, нежели все предыдущие варианты болезни.

Также мы рассказывали, что вчера ВОЗ провела экстренное собрание из-за него. В ходе встречи было решено присвоить новому варианту COVID-19 следующую букву греческого алфавита — это 13-я по счету буква "ню".

Фокус разбирался, чем опасен ботсванский штамм коронавируса и почему он вызывает такое беспокойство.