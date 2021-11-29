По заветам Эйнштейна. Ученые "бросали" звезды в черные дыры, чтобы узнать какая выживет (видео)

С помощью компьютерной симуляции исследователям удалось узнать от чего зависит выживание звезды, которая кружится вокруг черной дыры.

По руководством Тэхо Рю из Института астрофизики Макса Планка в Гархинге, Германия, ученые создали моделирование, в котором 8 звезд кружатся вокруг черной дыры, которая в 1 млн раз превышает массу Солнца. Эта симуляция показывает, что разрушение и способность к выживанию зависят от начальной плотности звезд, сообщает Phys.

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На визуализации эксперимента видно, как черная дыра по мере приближения звезд с массой от одной десятой до 10 масс Солнца растягивает их и деформирует своей гравитацией. При этом некоторые звезды полностью разрываются на части во время явления, которое называется событием приливного разрушения. Другие звезды подвергаются частичному разрушению, при этом они сохраняют часть своей массы и возвращаются к своей нормальной форме после встречи с черной дырой.

[ + – ] Слева направо на этой иллюстрации показаны четыре снимка виртуальной звезды, когда она приближается к черной дыре. Фото: phys.org

Это первое моделирование, в котором физические эффекты общей теории относительности Эйнштейна объединили с реальными моделями плотности звезд. То, что некоторые звезды разрываются, а другие сохраняют свою форму связано не только с их массой, а в большей мере зависит от плотности звезды. Ученые под руководством Рю также изучили, как различные массы черных дыр и близкое приближение к ним звезд, влияют на события приливного разрушения.

Это моделирование призвано помочь ученым понять, насколько частыми являются подобные явления во Вселенной, чтобы в будущем создавать более точные изображения этих катастрофических событий.

События приливного разрушения – это явления, которые происходят, когда звезда приближается очень близко к горизонту событий сверхмассивной черной дыры, а та в свою очередь, разрывает звезду на части своими приливными силами.

Напоминаем, что астрономы впервые обнаружили молодую черную дыру за пределами Млечного Пути.

Фокус писал о научных подтверждениях того, что черные дыры действительно существуют, а также о том, что астрономам впервые удалось увидеть, как черная дыра выплевывает струю плазмы.