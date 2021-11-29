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В космос на баклажках и пакетах. В Британии испытывают ракету, летающую на пластиковых отходах

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Ракета, двигатель, ракетное топливо, испытание, Pulsar Fusion
Фото: Daily Mail | Испытание гибридного ракетного двигателя компании Pulsar Fusion

Ракета компании Pulsar Fusion использует в качестве источника топлива полиэтилен высокой плотности.

По словам генерального директора британской компании Pulsar Fusion Ричарда Динана, ракетные двигатели, работающие на пластиковом топливе можно будет использовать для отправки людей и спутников в космос. Конечная цель компании — создать сверхскоростной двигатель с использованием технологий ядерного синтеза для межпланетных путешествий, сообщает Daily Mail.

Сейчас в компании работают над созданием прототипа ядерного термоядерного реактора, предназначенного для создания плазмы, более горячей, чем на поверхности Солнца.

Pulsar Fusion, ракета, ракетный двигатель
Pulsar Fusion хочет создать ракетный двигатель на ядерном синтезе, который будет можно будет испытать на орбите.
Фото: Daily Mail

Испытание двигателя

Компания Pulsar Fusion провела успешные испытания своего гибридного ракетного двигателя, в котором используется как твердое, так и газообразное или жидкое ракетное топливо. В качестве топлива ракета Pulsar использует переработанный полиэтилен высокой плотности и оксид азота, которые горят вместе. По словам Динана, с помощью этого полиэтилена можно создавать нетоксичное ракетное топливо.

"Гибридные двигатели могут работать на переработанном пластике, а жидкостные – нет", — говорит Динан. "Это можно сказать экологически чистый вид двигателя".

По его словам, пластиковые бутылки и другие пластиковые отходы можно расплавить и поместить в специальные блоки, которые загружаются в ракету перед каждым запуском.

Планы на будущее

В сентябре 2021 года компания Pulsar Fusion получила финансирование от правительства Великобритании на дальнейшую разработку своих плазменных двигателей, способных развивать скорость выброса частиц в 20 км/с.

В компании Pulsar Fusion хотят за 4 года создать сверхскоростной двигатель для межпланетных путешествий с использованием технологий ядерного синтеза. К 2027 году Pulsar Fusion хочет создать ракетный двигатель на ядерном синтезе, который будет можно будет испытать на орбите.

Напоминаем, что компания SpaceX впервые испытала все двигатели ракеты Starship SN20.