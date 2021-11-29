В космос на баклажках и пакетах. В Британии испытывают ракету, летающую на пластиковых отходах

Ракета компании Pulsar Fusion использует в качестве источника топлива полиэтилен высокой плотности.

По словам генерального директора британской компании Pulsar Fusion Ричарда Динана, ракетные двигатели, работающие на пластиковом топливе можно будет использовать для отправки людей и спутников в космос. Конечная цель компании — создать сверхскоростной двигатель с использованием технологий ядерного синтеза для межпланетных путешествий, сообщает Daily Mail.

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Сейчас в компании работают над созданием прототипа ядерного термоядерного реактора, предназначенного для создания плазмы, более горячей, чем на поверхности Солнца.

[ + – ] Pulsar Fusion хочет создать ракетный двигатель на ядерном синтезе, который будет можно будет испытать на орбите. Фото: Daily Mail

Испытание двигателя

Компания Pulsar Fusion провела успешные испытания своего гибридного ракетного двигателя, в котором используется как твердое, так и газообразное или жидкое ракетное топливо. В качестве топлива ракета Pulsar использует переработанный полиэтилен высокой плотности и оксид азота, которые горят вместе. По словам Динана, с помощью этого полиэтилена можно создавать нетоксичное ракетное топливо.

"Гибридные двигатели могут работать на переработанном пластике, а жидкостные – нет", — говорит Динан. "Это можно сказать экологически чистый вид двигателя".

По его словам, пластиковые бутылки и другие пластиковые отходы можно расплавить и поместить в специальные блоки, которые загружаются в ракету перед каждым запуском.

Планы на будущее

В сентябре 2021 года компания Pulsar Fusion получила финансирование от правительства Великобритании на дальнейшую разработку своих плазменных двигателей, способных развивать скорость выброса частиц в 20 км/с.

В компании Pulsar Fusion хотят за 4 года создать сверхскоростной двигатель для межпланетных путешествий с использованием технологий ядерного синтеза. К 2027 году Pulsar Fusion хочет создать ракетный двигатель на ядерном синтезе, который будет можно будет испытать на орбите.

Напоминаем, что компания SpaceX впервые испытала все двигатели ракеты Starship SN20.