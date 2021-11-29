У космос на баклажках і пакетах. У Британії випробовують ракету, що літає на пластикових відходах

Ракета компанії Pulsar Fusion використовує як джерело палива поліетилен високої щільності.

За словами генерального директора британської компанії Pulsar Fusion Річарда Дінана, ракетні двигуни, які працюють на пластиковому паливі, можна буде використовувати для відправки людей і супутників до космосу. Кінцева мета компанії — створити надшвидкісний двигун із використанням технологій ядерного синтезу для міжпланетних подорожей, повідомляє Daily Mail.

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Зараз у компанії працюють над створенням прототипу ядерного термоядерного реактора, призначеного для створення плазми, гарячішої, ніж на поверхні Сонця.

[ + – ] Pulsar Fusion хоче створити ракетний двигун на ядерному синтезі, який можна буде випробувати на орбіті. Фото: Daily Mail

Випробування двигуна

Компанія Pulsar Fusion провела успішні випробування свого гібридного ракетного двигуна, у якому використовується як тверде, так і газоподібне або рідке ракетне паливо. Як паливо ракета Pulsar використовує перероблений поліетилен високої щільності й оксид азоту, що горять разом. За словами Дінана, за допомогою цього поліетилену можна створювати нетоксичне ракетне паливо.

"Гібридні двигуни можуть працювати на переробленому пластику, а рідинні — ні, — говорить Дінан. — Це, можна сказати, екологічно чистий вид двигуна".

За його словами, пластикові пляшки й інші пластикові відходи можна розплавити та помістити в спеціальні блоки, які завантажуються в ракету перед кожним запуском.

Плани на майбутнє

У вересні 2021 року компанія Pulsar Fusion отримала фінансування від уряду Великобританії на подальшу розробку своїх плазмових двигунів, здатних розвивати швидкість викиду частинок 20 км/с.

У компанії Pulsar Fusion хочуть за 4 роки створити надшвидкісний двигун для міжпланетних подорожей із використанням технологій ядерного синтезу. До 2027 року Pulsar Fusion хоче створити ракетний двигун на ядерному синтезі, який можна буде випробувати на орбіті.

Нагадуємо, що компанія SpaceX уперше випробувала всі двигуни ракети Starship SN20.