Смещение магнитных полюсов Земли: ученые рассказали, стоит ли человечеству беспокоиться
Время от времени магнитные полюса Земли меняются местами, оставляя планету без защитного магнитного поля на несколько веков подряд.
Северный полюс за последние 30 лет ускорил свое смещение на юг и теперь двигается со скоростью 55 км в год. Ученые полагают, что это приведет к тому, что магнитные полюса поменяются местами. Это происходило много раз за миллионы лет и возможно, произойдет в ближайшем будущем. Чем это чревато и стоит ли переживать человечеству? На эти вопросы отвечает Маркус Чоун, бывший сотрудник Калифорнийского технологического института в Пасадене, который сейчас работает в Университете Брунеля в Лондоне и занимается популяризацией науки, пишет Science Focus.
Магнитное поле
Магнитное поле создают электрические заряды, которые двигаются. Горячее вещество во внешнем ядре Земли из жидкого железа расширяется, становится менее плотным, чем его окружение, и поднимается вверх. Остывая оно должно снова опуститься, но этому мешает вращение Земли.
Жидкость циркулирует вокруг ядра, и трение между ее различными слоями заряжает их — точно так же, как трение пластиковой расчески по свитеру. Именно эти заряды, которые двигаются создают магнитное поле Земли.
Движение магнитных полюсов
Из-за того, что магнитное поле Земли создают сложные процессы в ее недрах, оно не совсем стабильно и это заставляет магнитные полюса перемещаться. Северный полюс в прошлом смещался примерно на 15 км в год. Но в конце прошлого века его движение на юг ускорилось до 55 км в год. Это только предположение, но это может говорить о том, что Северный и Южный магнитные полюса меняют свое положение. Это происходило 171 раз за последние 71 млн лет и им давно пора поменяться местами, говорит Чоун.
Магнитное поле может исчезнуть
Ученые считают, что изменение магнитного поля происходит в течение периода времени от тысячи до 10 тысяч лет, в течение которых магнитное поле исчезает, а потом снова восстанавливается, только с полюсами, которые изменили свое местоположение. В истории Земли были периоды, когда сотни лет у нее практически не было магнитного поля, говорит Чоун.
Это опасно для всех живых существ на планете, так как магнитное поле защищает Землю от солнечного ветра и космических лучей. Без этой защиты опасное излучение станет причиной мутаций живых клеток и причиной появления раковых опухолей. Но планета переживала подобные ситуации много раз и все же жизнь на Земле не была уничтожена, говорит Чоун
Напоминаем, что в новом исследовании ученые узнали как часто теряет свою силу магнитное поле Земли.