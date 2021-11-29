Зміщення магнітних полюсів Землі: вчені розповіли, чи варто турбуватися людству

Іноді магнітні полюси Землі міняються місцями, залишаючи планету без захисного магнітного поля кілька століть поспіль.

Північний полюс протягом останніх 30 років прискорив своє зміщення на південь і тепер рухається зі швидкістю 55 км на рік. Учені вважають, що це призведе до того, що магнітні полюси поміняються місцями. Це відбувалося багато разів за мільйони років і, можливо, відбудеться в найближчому майбутньому. Чим це загрожує, і чи варто переживати людству? На ці питання відповідає Маркус Чоун, колишній співробітник Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені, який зараз працює в Університеті Брунеля в Лондоні та займається популяризацією науки, пише Science Focus.

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Магнітне поле

Магнітне поле створюють електричні заряди, що рухаються. Гаряча речовина в зовнішньому ядрі Землі з рідкого заліза розширюється, стає менш щільною, ніж її оточення, і піднімається нагору. Остигаючи, вона має знову опуститися, але цьому заважає обертання Землі.

Рідина циркулює навколо ядра, і тертя між її різними шарами заряджає їх — так само, як тертя пластикової гребінця по светру. Саме ці заряди, що рухаються, створюють магнітне поле Землі.

Фото: Science Focus

Рух магнітних полюсів

Через те, що магнітне поле Землі створюють складні процеси в її надрах, воно не зовсім стабільне, і це змушує магнітні полюси переміщатися. Північний полюс минулого зміщувався приблизно на 15 км на рік. Але наприкінці минулого століття його рух на південь прискорився до 55 кілометрів на рік. Це лише припущення, але це може говорити про те, що Північний і Південний магнітні полюси змінюють своє становище. Це відбувалося 171 раз за останні 71 млн років, і їм давно настав час помінятися місцями, каже Чоун.

Фото: Science Focus

Магнітне поле може зникнути

Учені вважають, що зміна магнітного поля відбувається протягом періоду часу від тисячі до 10 тисяч років, протягом яких магнітне поле зникає, а потім знову відновлюється лише з полюсами, які змінили своє місцезнаходження. В історії Землі були періоди, коли сотні років у неї практично не було магнітного поля, каже Чоун.

Це небезпечно для всіх живих істот на планеті, оскільки магнітне поле захищає Землю від сонячного вітру та космічних променів. Без цього захисту небезпечне випромінювання стане причиною мутацій живих клітин і причиною появи ракових пухлин. Але планета переживала подібні ситуації багато разів, і все ж таки життя на Землі не було знищено, каже Чоун

Нагадуємо, що в новому дослідженні вчені дізналися, як часто втрачає свою силу магнітне поле Землі.