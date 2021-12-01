Изменение климата: в Арктике скоро будут идти дожди вместо снега

По прогнозам ученых, изменения начнутся на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось и это будет иметь серьезные последствия для всей планеты.

Дождь будет идти чаще в Арктике, чем снег уже во второй половине этого столетия, если глобальная температура повысится на 3 градуса Цельсия. Но даже при повышении температуры на 1,5 -2 градуса в некоторых регионах все равно будет больше дождей. Это повлияет на всю планету и будет иметь катастрофические последствия, сообщает The Guardian.

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Ученые создали новые климатические модели, которые показали, что в центральной части Арктики уже к 2060 или 2070 году будет идти больше дождей чем снега, если не сократить выбросы углерода. До этого считалось, что это произойдет не раньше 2090 года.

Последствия для всей планеты

Подобное изменение в выпадении осадков в Арктическом регионе приведет к серьезным последствиям для всей планеты:

Температура станет еще выше;

Повысится уровень мирового океана;

Растает вечная мерзлота на суше в Арктике;

Начнут вымирать животные, живущие на севере;

Усилятся наводнения и станет жарче в Европе, Азии и Северной Америке.

"Эти изменения коснутся не только Арктики, пострадают все’, — говорит Мишель МакКристал из Университета Манитобы в Канаде. "Снег важен не только для арктического региона, он нужен всем, ведь он отражает много солнечного света".

Уже сейчас количество дождя, особенно осенью, увеличилось в некоторых регионах Арктики. И его станет больше, ведь большее количество воды испаряется из освобожденных ото льда морей. По словам ученых к 2100 году количество дождей увеличится больше, чем в 3 раза, если не сократить выбросы углерода.

Фото: BBC

Выводы исследователей

Ученые сделали вывод, что дождей будет идти больше, чем снега даже раньше, чем прогнозировалось и при повышении температуры до 1,5 градуса Цельсия это будет иметь серьезные последствия.

Чем меньше будет снегового и ледяного покрова, тем больше открытый океан будет поглощать тепла, ледники будут таять быстрее и уровень моря повысится, прибрежные регионы могут уйти под воду. Вечная мерзлота в тундре, на суше, растает и это очень плохо, ведь в этой мерзлоте запечатано много углерода и метана, говорит МакКристалл. Также в тундре выпадающий дождь будет замерзать на поверхности и местные травоядные животные не смогут через лед добраться до травы и умрут от голода.

Согласно новому исследованию, изменения настанут намного раньше, они будут быстрыми и повлияют на всю планету, резюмируют ученые.

Напоминаем, что в результате глобального потепления 8 городов на планете уйдут под воду к концу десятилетия.