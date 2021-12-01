Зміна клімату: в Арктиці скоро йтимуть дощі замість снігу

За прогнозами вчених, зміни розпочнуться на кілька десятиліть раніше, ніж передбачалося, і це матиме серйозні наслідки для всієї планети.

Дощ ітиме частіше в Арктиці, ніж сніг уже в другій половині цього століття, якщо глобальна температура підвищиться на 3 градуси за Цельсієм. Але навіть за підвищення температури на 1,5 -2 градуси в деяких регіонах все одно буде більше дощу. Це вплине на всю планету та матиме катастрофічні наслідки, повідомляє The Guardian.

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Учені створили нові кліматичні моделі, які показали, що в центральній частині Арктики вже до 2060 або 2070 року йтиме більше дощів, ніж снігу, якщо не скоротити викиди вуглецю. До цього вважалося, що це станеться не раніше, ніж 2090 року.

Наслідки для всієї планети

Подібна зміна у випадінні опадів в Арктичному регіоні призведе до серйозних наслідків для всієї планети:

Температура стане ще вищою;

Підвищиться рівень світового океану;

Розтане вічна мерзлота на суші в Арктиці;

Почнуть вимирати тварини, котрі живуть на північ;

Посиляться повені та стане спекотніше в Європі, Азії та Північній Америці.

"Ці зміни торкнуться не тільки Арктики, постраждають усі, — говорить Мішель МакКрістал із Університету Манітоби в Канаді. — Сніг важливий не тільки для арктичного регіону, він потрібен усім, адже він відображає багато сонячного світла".

Уже зараз кількість дощу, особливо восени, збільшилась у деяких регіонах Арктики. І його стане більше, адже більша кількість води випаровується зі звільнених від льоду морів. За словами вчених до 2100 року, кількість дощів збільшиться більше, ніж у 3 рази, якщо не скоротити викиди вуглецю.

Висновки дослідників

Учені зробили висновок, що дощів ітиме більше, ніж снігу, навіть раніше, ніж прогнозувалося, і за підвищення температури до 1,5 градуса Цельсія це матиме серйозні наслідки.

Чим менше снігового та крижаного покриву, тим більше відкритий океан поглинатиме тепла, льодовики танутимуть швидше, і рівень моря підвищиться, прибережні регіони можуть піти під воду. Вічна мерзлота в тундрі, на суші розтане, і це дуже погано, адже в цій мерзлоті запечатано багато вуглецю та метану, каже МакКрістал. Також у тундрі дощ, що випадає, замерзатиме на поверхні, і місцеві травоїдні тварини не зможуть через лід дістатися до трави та помруть від голоду.

Згідно з новим дослідженням, зміни настануть набагато раніше, вони будуть швидкими та вплинуть на всю планету, резюмують учені.

Нагадуємо, що в результаті глобального потепління 8 міст планети підуть під воду до кінця десятиліття.