Просверлила насквозь МКС: Россия собирается подавать в суд на американского астронавта

В Роскосмосе считают, что астронавт NASA Серина Ауньон-Чанселлор проделала дыру в российском отсеке три года назад.

Роскосмос завершил расследование причин появления дыры в корабле "Союз МС-09", который стыковался с МКС в 2018 году. Агентство обвиняет Серину Ауньон-Чанселлор в том, что она умышленно сделала небольшое отверстие в космическом корабле и теперь Роскосмос обратился в правоохранительные органы, чтобы там возбудили уголовное дело против астронавта NASA, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Серина Ауньон-Чанселлор, астронавт NASA Фото: NASA

Издание ссылается на сообщение российского новостного агентства ТАСС, в котором говорится, что астронавт NASA Серина Ауньон-Чанселлор просверлила небольшую дыру, чтобы поскорее вернуться домой. По словам источников агентства, она хотела покинуть МКС из-за нервного срыва, вызванного отношениями со своим бойфрендом на борту станции или из-за тромбообразования, которое возникло у нее на орбите.

Британское СМИ пишет, что 45-летняя американка и в 2018 году была и сейчас пребывает замужем за Джеффом Чанселлором. Поэтому не ясно, кто был тем бойфрендром на борту. В NASA пока не прокомментировали данную ситуацию.

Согласно сообщению ТАСС, в Роскосмосе говорят, что дыру в обшивке сделал тот, кто не был знаком с конструкцией космического корабля. Ее обнаружили 30 августа 2018 года, после того как упало давление из-за утечки воздуха. Российские астронавты быстро заделали дыру и восстановили давление.

[ + – ] Дыру в обшивке космического корабля заделали астронавты Фото: Daily Mail

Россия начала расследование в 2019 году и обвинила Ауньон-Чанселлор в том, что отверстие сделала именно она. Но в NASA заявили, что американка не могла совершить подобное.

[ + – ] Участники полета на МКС в 2018 году: Серина Ауньон-Чанселлор, Александр Герст и Сергей Прокопьев Фото: NASA

В сообщении ТАСС говорится, что завершилось расследование инцидента и Роскосмос хочет выдвинуть обвинение в порче космического имущества американскому астронавту. В Роскосмосе заявили, что вариант с повреждением корабля на Земле исключен, ведь давление внутри упало бы сразу. Далее в сообщении ТАСС говорится о психическом здоровье астронавта, и что она могла захотеть поскорее вернуться на Землю.

Напоминаем, что на МКС существует проблема и астронавты не смогли выйти в открытый космос.