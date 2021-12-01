Просвердлила наскрізь МКС: Росія збирається подавати до суду на американську астронавтку

У Роскосмосі вважають, що астронавтка NASA Серіна Ауньйон-Чанселлор зробила дірку в російському відсіку три роки тому.

Роскосмос завершив розслідування причин появи дірки в кораблі "Союз МС-09", який стикувався з МКС у 2018 році. Агентство звинувачує Серіну Ауньйон-Чанселлор у тому, що вона навмисне зробила невеликий отвір у космічному кораблі й тепер Роскосмос звернувся до правоохоронних органів, щоб там порушили кримінальну справу проти астронавтки NASA, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Серіна Ауньйон-Чанселлор, астронавтка NASA Фото: ISS

Видання посилається на повідомлення російського агентства новин ТАСС, в якому йдеться, що астронавтка NASA Серіна Ауньйон-Чанселлор просвердлила невелику дірку, щоб скоріше повернутися додому. За словами джерел агентства, вона хотіла покинути МКС через нервовий зрив, викликаний стосунками зі своїм бойфрендом на борту станції або через тромбоутворення, яке виникло у неї на орбіті.

Британське ЗМІ пише, що 45-річна американка і в 2018 році була і зараз одружена з Джеффом Чанселлором. Тож не зрозуміло, хто був тим бойфрендром на борту. У NASA поки не прокоментували цю ситуацію.

Згідно з повідомленням ТАСС, у Роскосмосі кажуть, що дірку в обшивці зробив той, хто не був знайомий із конструкцією космічного корабля. Її зафіксували 30 серпня 2018 року, після того, як упав тиск через витік повітря. Російські астронавти швидко заклали дірку та відновили тиск.

[ + – ] Діру в обшивці космічного корабля заклали астронавти. Фото: Daily Mail

Росія розпочала розслідування у 2019 році та звинуватила Ауньйон-Чанселлор у тому, що отвір зробила саме вона. Але в NASA заявили, що американка не могла зробити таке.

[ + – ] Учасники польоту на МКС у 2018 році: Серіна Ауньйон-Чанселлор, Олександр Герст і Сергій Прокоп'єв Фото: ISS

У повідомленні ТАСС йдеться, що завершилося розслідування інциденту і Роскосмос хоче висунути звинувачення у псуванні космічного майна американській астронавці. У Роскосмосі заявили, що варіант із пошкодженням корабля на Землі неможливий, адже тиск усередині впав би відразу. Далі в повідомленні ТАСС йдеться про психічне здоров'я астронавтки, і що вона могла захотіти якнайшвидше повернутися на Землю.

Нагадуємо, що на МКС є проблема, й астронавти не змогли вийти у відкритий космос.