Ученые нашли череп одного из последних ихтиозавров, который жил 130 млн лет назад

Прежде ученые считали, что этот вид питался исключительно мелкой рыбой. Но по крупному черепу они теперь делают вывод о том, что эти ихтиозавры охотились на любую добычу.

Группа международных исследователей объявила, что им удалось обнаружить морскую рептилию, похожую на рыбу-меч. Рептилия жила около 100 млн лет назад, длина ее черепа достигала метра. Об этом сообщает Journal of Systematic Palaeontology.

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Окаменелый череп, который обнаружили на территории Колумбии, принадлежит ихтиозавру (или "рыбе-ящерице"). Эти животные похожи на морских свиней, они вырастали до 3 м в длину. Формально их не относят к динозаврам, за счет своих веслообразных плавников они были одними из самых быстрых существ в океане.

[ + – ] Ихтиозавры были одними из самых быстрых обитателей древних океанов

Согласно энциклопедии "Британника", этот вид появился в триасовом периоде — около 250 млн лет назад, — но вымер в меловом периоде, задолго до вымирания динозавров, примерно 65 млн лет назад.

Даже несмотря на длинный нос и рот ихтиозавров, ученые прежде длительное время придерживались мнения о том, что этот вид питался исключительно мелкой рыбой и небольшими животными. Но по крупному черепу исследователи сейчас уже делают вывод о том, что такой вид ихтиозавров со временем эволюционировал и был способен охотиться практически на любую добычу.

[ + – ] Череп ихтиозавра

"Череп и зубы этого вида позволяли справиться с крупной рыбой, тогда как у большинства ихтиозавров зубы были маленькими, а череп — небольших размеров, — объясняет Ханс Ларссон, руководитель Музея Редпат в Университете Макгилла. — Это довольно крупный вид для своего времени, который, очевидно, занимал верхнее положение в пищевой цепи".

По словам ученых, окаменелый череп принадлежал одному из последних выживших ихтиозавров, который жил на планете около 130 млн лет назад. Древнее животное назвали Кихитисука (Kyhytysuka), что означает "режущий острым" в переводе с языка чибча, на котором говорили люди племени, жившего в той части Колумбии, где череп нашли.

Ранее Фокус сообщал, что китайские археологи нашли самую древнюю в мире чашку чая. Это открытие было сделано в гробнице периода Сражающихся царств и, как говорят ученые, оно проливает свет на культуру чаепития.