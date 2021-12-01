Назвали Кіхітісука. Учені знайшли череп одного з останніх іхтіозаврів, який жив 130 млн років тому
Насамперед учені вважали, що цей вид харчувався виключно дрібною рибою. Але за великим черепом вони тепер роблять висновок, що ці іхтіозаври полювали на будь-яку здобич.
Група міжнародних дослідників оголосила, що їм вдалося знайти морську рептилію, схожу на рибу-меч. Рептилія жила приблизно 100 млн років тому, довжина її черепа досягала метра. Про це повідомляє Journal of Systematic Palaeontology.
Скам'янілий череп, який знайшли на території Колумбії, належить іхтіозавру (або "рибі-ящірці"). Ці тварини схожі на морських свиней, вони виростали до 3 м завдовжки. Формально вони не належать до динозаврів, за рахунок своїх веслоподібних плавців вони були одними з найшвидших істот в океані.
Згідно з енциклопедією "Британіка", цей вид з'явився в тріасовому періоді — майже 250 млн років тому, — але вимер у крейдяному періоді, задовго до вимирання динозаврів, приблизно 65 млн років тому.
Навіть незважаючи на довгий ніс і рот іхтіозаврів, учені раніше тривалий час дотримувалися думки про те, що цей вид харчувався виключно дрібною рибою і невеликими тваринами. Але за великим черепом дослідники нині вже роблять висновок про те, що такий вид іхтіозаврів згодом еволюціонував і був здатний полювати на будь-яку здобич.
"Череп і зуби цього виду дозволяли впоратися з великою рибою, тоді як у більшості іхтіозаврів зуби були маленькими, а череп — невеликих розмірів, — пояснює Ганс Ларссон, керівник Музею Редпат в Університеті Макгілла. — Це досить великий вид для свого часу, який, вочевидь, займав верхнє становище у харчовому ланцюзі".
За словами вчених, скам'янілий череп належав одному з останніх вижилих іхтіозаврів, який жив на планеті приблизно 130 млн років тому. Стародавню тварину назвали Кіхітісука (Kyhytysuka), що означає "той, що ріже гострим" у перекладі з мови чибча, якою говорили люди племені, що жив у тій частині Колумбії, де череп знайшли.
Раніше Фокус повідомляв, що китайські археологи знайшли найдавнішу в світі чашку чаю. Це відкриття було зроблено в гробниці періоду царств, що борються і, як кажуть учені, воно проливає світло на культуру чаювання.