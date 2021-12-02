Взрыв атомной бомбы. Археологи рассказали, каким было извержение вулкана Везувий

По словам археолога, последствия извержения в 79 г до. н.э. можно сравнить с падением атомной бомбы на Хиросиму в 1945 году.

Пирокластический поток, а это смесь газов, пепла и породы, который образовался после извержения вулкана Везувий в Италии в 79 году до н.э. был очень жарким. Археологи считают, что его температура составляла от 400 до 500 градусов Цельсия. Сила его воздействия на город Геркуланум, который находился рядом Помпеями, сравнима с падением атомной бомбы на японский город Хиросима во время Второй мировой войны, сообщает The Guardian.

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[ + – ] Руины Геркуланума Фото: wikipedia

"Останки людей, которые погибли в Геркулануме в результате извержения Везувия, и которых мы обнаружили, выглядели так же, как и жертвы атомной бомбардировки", — говорит археолог Доменико Камардо.

[ + – ] Останки людей нашли на пляже древнего города Геркуланум Фото: The Guardian

Археологи провели серию раскопок в древнем городе и показали прессе останки погибших почти 2 тысячи лет назад людей. Их нашли в том месте, которое было когда-то пляжем Геркуланума. Это первые почти за 30 лет раскопки менее известного, чем Помпеи, города, но также пострадавшего от извержения Везувия. По словам Камардо, извержение Везувия по-другому воздействовало на Геркуланум.

"Помпеи разрушили пепел и лапилли, маленькие камешки, вылетающие из вулкана. Они похоронили город под слоем в 3-4 метра. А Геркуланум сначала разрушило пирокластическое облако, где температура была около 400 градусов Цельсия", — говорит Камардо.

[ + – ] Останки людей нашли на пляже древнего города Геркуланум Фото: The Guardian

Потом вулкан своим пирокластическим потоком похоронил город под 20-метровым слоем вулканической грязи. Благодаря этому потоку, останки людей и даже продукты питания, останки одежды – все это хорошо сохранилось, и некоторые вещи невозможно увидеть в Помпеях, только здесь, говорят археологи.

Геркуланум заново открыли в начале 18 века. Ученые считают, что он был более богатым городом. Здесь раскопали много вилл зажиточных горожан, а также Дом Двухсотлетия, который обнаружили еще в 1938 году.

[ + – ] Дом Двухсотлетия - это вилла римского богатого горожанина, которую обнаружили в 1938 году, ровно через 200 лет после начала раскопок Геркуланума. Фото: Guardian

По словам археологов, раскопки проводить было достаточно сложно, ведь остатки древнего города находятся под современным городом Геркуланум. Во время последних раскопок археологи нашли не только останки жертв извержения вулкана, но и органические вещества фруктов и хлеба, а также мебель и древние свитки.

Археологи хотят найти еще больше останков людей во время последующих раскопок. Часть пляжа древнего Геркуланума, после археологических работ, будет открыта в 2024 году.

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