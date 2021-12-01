"Неолитические пироги". Археологи узнали, чем питались строители Стоунхенджа

Как показали раскопки в поселении эпохи неолита Даррингтон-Уоллс, строители Стоунхенджа употребляли в пищу разнообразные продукты.

Жители Даррингтон-Уоллс, которые занимались возведением Стоунхенджа примерно в 2500 году до н.э, питались фруктами, орехами и "неолитическими пирогами с фаршем". Археологи сделали такие выводы во время раскопок поселения, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Стоунхендж Фото: Daily Mail

Ученые из компании English Heritage говорят, что археологические данные свидетельствуют о том, что древние строители Стоунхенджа собирали и готовили еду из орехов, терна, яблок и других фруктов.

Нет прямых доказательств того, что при приготовлении еды использовалось тесто, но жители Даррингтон-Уоллс знали, как выращивать зерновые культуры и могли делать из зерна муку, чтобы печь пироги с фаршем, говорят ученые. Такие угощения они могли печь на гладких камнях или в керамической посуде у костра, говорится в сообщении компании English Heritage.

"Мясо и фрукты – это отличное сочетание, чтобы получить заряд энергии", — говорит Сьюзан Грини из English Heritage.

[ + – ] Древние жители Даррингтон-Уоллс употребляли в пищу разные фрукты, а также могли печь пироги с фаршем. Фото: Daily Mail

По словам ученых, точно не известно, какие рецепты блюд использовали древние люди, жившие здесь, но совместное приготовление и употребление пищи помогало обществу сплотится, чтобы построить Стоунхендж. Ученые говорят, что строители Стоунхенджа ели свинину, говядину и молочные продукты, но до сих пор было неизвестно, употребляли ли они более сладкую пищу.

Теперь исследователи собираются печь пироги в неолитических домах, которые были построены рядом со Стоунхенджем, основываясь на археологических данных, в полном размере и с внутренним убранством. Это они собираются делать каждый понедельник в декабре.

[ + – ] Неолитические дома Стоунхенджа. В таких жили люди строившие древнее сооружение. Фото: Daily Mail

Даррингтон-Уоллс находится на расстоянии 3,2 км к северо-востоку от Стоунхенджа, но входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напоминаем, что археологи обнаружили "космические" ямы возрастом 4500 лет рядом с Даррингтон-Уоллс, которые раньше считались естественным образованием. Оказалось, что их создали строители Стоунхенджа.

Также с помощью древних рисунков на камнях ученые раскрыли еще одну загадку Стоунхенджа.