"Космические" ямы возрастом 4500 лет: ученые столкнулись с новой загадкой Стоунхенджа

Кольцо из глубоких ям назвали крупнейшим доисторическим сооружением, обнаруженным в Великобритании, но некоторые ученые были настроены скептически.

В прошлом году археологи с помощью технологии дистанционного зондирования обнаружили огромные ямы, которые были расположены по кругу диаметром 2 км, но некоторые ученые назвали их природными особенностями ландшафта. Теперь в результате нового исследования было подтверждено, что это доисторическое сооружение создали люди почти 4,5 тысячи лет назад, сообщает The Guardian.

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По словам ученых эти ямы, каждая шириной в 10 м и глубиной в 5 м, были своеобразной границей, которая окружала древнее неолитическое поселение Даррингтон-Уоллс, которое находится в центре круга из глубоких ям и расположено в чуть более чем 3 км от Стоунхенджа. Скорее всего люди, которые его построили, выкопали и эти ямы.

"Нам удалось доказать, что это действительно огромный памятник эпохи неолита и его создали люди", — говорит Винсент Гаффни из Брэдфордского университета.

[ + – ] Кольцо из ям, которое обнаружили ученые в 3 км от Стоунхенджа. Фото: The Guardian

После открытия ям в 2020 году, некоторые ученые заявили, что это природные углубления и они чисто гипотетически могут быть связаны со Стоунхенджем. Но археологи под руководством Гаффни провели новый анализ этих ям.

Несмотря на то, что часть круга из ям не сохранилась, ученым удалось изучить 9 из них. Оказалось, что все они имеют одинаковый размер, а это говорит о том, что это одно сооружение. Причем это самое большое древнее сооружение, которое находили когда-либо в Великобритании, говорит Гаффни.

[ + – ] Ямы обнаружили с помощью технологии дистанционного зондирования Фото: The Guardian

Значение этих ям

Кольцо из ям в 20 раз больше самого Стоунхенджа, и ученые предполагают, что древние люди, жившие здесь разработали систему счета, чтобы правильно рассчитать размеры ям. Скорее всего это кольцо имело космологическое значение для древних строителей, говорит Гаффни.

Археологи с помощью технологии дистанционного зондирования, с помощью которого можно узнать, когда солнечный свет воздействовал на осадочные породы, выяснили, что эти ямы были построены примерно в 2400 году до н.э.

"Все эти ямы походили друг на друга, если бы это были природные особенности ландшафта, то они имели бы разный размер", — говорит Тим Кинэрд Сент-Эндрюсского университета в Шотландии

По словам Гаффни, эти ямы использовались в период от позднего неолита до средины бронзового века.

Напоминаем, что ученые раскрыли еще одну загадку Стоунхенджа, а также узнать возраст его камней. А в Марокко археологи нашли самые древние ювелирные украшения в мире.