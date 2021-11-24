"Космічні" ями віком 4500 років: учені зіткнулися з новою загадкою Стоунхенджа

Кільце з глибоких ям назвали найбільшою доісторичною спорудою, виявленою у Великій Британії, але деякі вчені були налаштовані скептично.

Минулого року археологи за допомогою технології дистанційного зондування виявили величезні ями, розташовані по колу діаметром 2 км, але деякі вчені назвали їх природними особливостями ландшафту. Тепер у результаті нового дослідження було підтверджено, що цю доісторичну споруду створили люди майже 4,5 тисяч років тому, повідомляє The Guardian.

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За словами вчених, ці ями, кожна шириною 10 м і глибиною 5 м, були своєрідним кордоном, який оточував стародавнє неолітичне поселення Дарінгтон-Воллс, яке розташоване в центрі кола з глибоких ям і розташоване в трохи більше ніж 3 км від Стоунхенджа. Швидше за все люди, які його збудували, викопали й ці ями.

"Нам вдалося довести, що це справді величезний пам'ятник епохи неоліту і його створили люди", — каже Вінсент Гаффні з Бредфордського університету.

[ + – ] Кільце з ям, яке виявили вчені за 3 км від Стоунхенджа. Фото: The Guardian

Після відкриття ям у 2020 році деякі вчені заявили, що це природні поглиблення і вони суто гіпотетично можуть бути пов'язані зі Стоунхенджем. Але археологи під проводом Гаффні провели новий аналіз цих ям.

Незважаючи на те, що частина кола з ям не збереглася, ученим удалося вивчити 9 із них. Виявилося, що всі вони мають однаковий розмір, а це говорить про те, що це одна споруда. Причому це найбільша стародавня споруда, яку знаходили будь-коли у Великій Британії, каже Гаффні.

[ + – ] Ями виявили за допомогою технології дистанційного зондування Фото: The Guardian

Значення цих ям

Кільце з ям у 20 разів більше за сам Стоунхендж, і вчені припускають, що давні люди, які жили тут, розробили систему рахунку, щоб правильно розрахувати розміри ям. Швидше за все, це кільце мало космологічне значення для стародавніх будівельників, каже Гаффні.

Археологи за допомогою технології дистанційного зондування, яке допомагає дізнатися, коли сонячне світло впливало на осадові породи, з'ясували, що ці ями були побудовані приблизно у 2400 до н.е.

"Усі ці ями були схожі одна на одну, якби це були природні особливості ландшафту, то вони мали б різний розмір", — говорить Тім Кінерд із Сент-Ендрюського університету в Шотландії

За словами Гаффні, ці ями використовували в період від пізнього неоліту до середини бронзового віку.

Нагадуємо, що вчені розкрили ще одну загадку Стоунхенджа, а також дізнатися про вік його каміння. А в Марокко археологи знайшли найдавніші ювелірні прикраси у світі.