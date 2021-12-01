"Неолітичні пироги". Археологи дізналися, чим харчувалися будівельники Стоунхенджа

Як показали розкопки в поселенні епохи неоліту Даррінгтон-Волс, будівельники Стоунхенджа вживали різноманітні продукти.

Жителі Даррінгтон-Волс, які займалися зведенням Стоунхенджа приблизно в 2500 до н. е., харчувалися фруктами, горіхами і "неолітичними пирогами з фаршем". Археологи зробили такі висновки під час розкопок селища, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Стоунхендж Фото: Daily Mail

Учені з компанії English Heritage кажуть, що археологічні дані свідчать про те, що стародавні будівельники Стоунхенджа збирали та готували їжу з горіхів, терену, яблук та інших фруктів.

Немає прямих доказів того, що під час приготування їжі використовувалося тісто, але жителі Даррінгтон-Волс знали, як вирощувати зернові культури і могли робити із зерна борошно, щоб пекти пироги з фаршем, кажуть вчені. Такі частування вони могли пекти на гладкому камені або в керамічному посуді біля багаття, йдеться в повідомленні компанії English Heritage.

"М'ясо та фрукти — це відмінне поєднання, щоб отримати заряд енергії", — каже Сьюзан Грині з English Heritage.

[ + – ] Стародавні жителі Даррінгтон-Волс вживали в їжу різні фрукти, а також могли пекти пироги з фаршем. Фото: Daily Mail

За словами вчених, точно не відомо, які рецепти страв використовували давні люди, які тут жили, але спільне приготування та вживання їжі допомагало суспільству згуртуватися, щоб побудувати Стоунхендж. Учені кажуть, що будівельники Стоунхенджа їли свинину, яловичину та молочні продукти, але досі було невідомо, чи вживали вони солодшу їжу.

Тепер дослідники збираються пекти пироги в неолітичних будинках, які були побудовані поруч зі Стоунхенджем, ґрунтуючись на археологічних даних, у повному розмірі та з внутрішнім оздобленням. Це вони збираються робити щопонеділка у грудні.

[ + – ] Неолітичні будинки Стоунхенджа. У таких жили люди, які будували стародавню споруду. Фото: Daily Mail

Даррінгтон-Волс знаходиться на відстані 3,2 км на північний схід від Стоунхенджа, але входить до складу об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадуємо, що археологи виявили "космічні" ями віком 4 500 років поруч із Даррінгтон-Волс, які раніше вважалися природним утворенням. З'ясувалося, що їх створили будівельники Стоунхенджа.

Також за допомогою стародавніх малюнків на камені вчені розкрили ще одну загадку Стоунхенджа.