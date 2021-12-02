Вибух атомної бомби. Археологи розповіли, яким було виверження вулкана Везувій

За словами археолога, наслідки виверження у 79 р. до н. е. можна порівняти з падінням атомної бомби на Хіросіму 1945 року.

Пірокластичний потік, а це суміш газів, попелу та породи, що утворився після виверження вулкана Везувій в Італії у 79 році до н. е. був дуже жарким. Археологи вважають, що його температура становила від 400 до 500 градусів за Цельсієм. Сила його впливу на місто Геркуланум, яке знаходилося поруч із Помпеями, можна порівняти з падінням атомної бомби на японське місто Хіросіма під час Другої світової війни, повідомляє The Guardian.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Руїни Геркуланума Фото: wikipedia

"Рештки людей, які загинули в Геркуланумі внаслідок виверження Везувію, і яких ми знайшли, виглядали так само, як і жертви атомного бомбардування", — каже археолог Доменіко Камардо.

[ + – ] Рештки людей знайшли на пляжі стародавнього міста Геркуланум Фото: The Guardian

Археологи провели низку розкопок у стародавньому місті та показали пресі рештки загиблих майже 2 тисячі років тому людей. Їх знайшли в тому місці, яке колись було пляжем Геркуланума. Це перші за майже 30 років розкопки менш відомого, ніж Помпеї, міста, але також постраждалого від виверження Везувію. За словами Камардо, виверження Везувію по-іншому вплинуло на Геркуланум.

"Помпеї зруйнували попіл і лапіллі, маленькі камінчики, що вилітають з вулкана. Вони поховали місто під шаром 3-4 метри. А Геркуланум спочатку зруйнував пірокластичну хмару, де температура була приблизно 400 градусів Цельсія", — каже Камардо.

[ + – ] Рештки людей знайшли на пляжі стародавнього міста Геркуланум Фото: The Guardian

Потім вулкан своїм пірокластичним потоком поховав місто під 20-метровим шаром вулканічного бруду. Завдяки цьому потоку, рештки людей і навіть продукти харчування, рештки одягу — все це добре збереглося, і деякі речі неможливо побачити в Помпеях, лише тут, кажуть археологи.

Геркуланум знову відкрили на початку 18 століття. Учені вважають, що він був багатішим містом. Тут розкопали багато вілл заможних містян, а також Будинок Двохсотріччя, який знайшли ще в 1938 році.

[ + – ] Будинок Двохсотріччя — це вілла римського багатого містянина, яку знайшли в 1938 році, через 200 років після початку розкопок Геркуланума. Фото: коронавирус ожирение статистика

За словами археологів, розкопки проводити було досить складно, адже рештки стародавнього міста знаходяться під сучасним містом Геркуланум. Під час останніх розкопок археологи знайшли не лише рештки жертв виверження вулкана, а й органічні речовини фруктів і хліба, а також меблі та стародавні сувої.

Археологи хочуть знайти ще більше решток людей під час подальших розкопок. Частину пляжу стародавнього Геркуланума, після археологічних робіт, буде відкрито в 2024 році.

Нагадуємо, вчені довідалися, чим харчувалися будівельники Стоунхенжда.