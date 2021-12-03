В день 2700 кг метеоритов. Симуляция показала, как космические камни бомбардируют Луну (видео)

На видеосимуляции можно увидеть, как космические камни падают на Луну и взрываются.

Почти 100 тысяч космических камней, а это больше чем 2700 кг метеоритного материла, в день падают на Луну, но это практически невозможно увидеть с Земли с помощью телескопов. Теперь эти космические события можно увидеть с помощью специальной анимации, которую создали в YouTube на канале Hazegrayart, на котором создают симуляции полетов космических ракет, сообщает Daily Mail.

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Луна постоянно подвергается бомбардировке десятков тысяч космических камней, но большинство из них имеют очень маленькие размеры. На канале Hazegrayart создали анимацию, чтобы показать, как как будет выглядеть поверхность Луны после столкновений.

Фото: Daily Mail

В трехминутном видео можно увидеть, как на поверхность Луны падают астероиды, оставляя после себя следы взрывов. Если бы Луна не принимала на себя удары космических объектов, то они летели бы к Земле, считают ученые.

Луна находится на расстоянии 384 400 км от Земли и ей около 4,53 миллиарда лет. Ученые считают, что она образовалась тогда, когда миллиарды лет назад Земля столкнулась с меньшим планетным объектом. Всю свою историю Луна подвергается ударам астероидов разных размеров, которые в прошлом после себя оставили кратеры на поверхности спутника. На сегодня подтверждено наличие на Луне 9 137 кратеров.

По оценкам ученых, самые медленные астероиды, летящие к Луне, двигаются со скоростью больше 75 тысяч км/час, а самые быстрые – со скоростью почти 260 тысяч км/час. При такой скорости даже маленький пятикилограммовый космический камень обладает очень большой энергией. Он способен оставить после себя кратер диаметром более 9 метров, при этом он может поднять около 7,5 тонн лунного грунта над поверхностью.

Фото: Daily Mail

Иногда ученым все же удается увидеть такие космические явления. Еще в 2013 году в NASA с помощью телескопа смогли увидеть, как 40-киллограмовый метеорит врезался в Луну. В NASA заявили, что вспышка после взрыва была настолько яркой, что ее теоретически можно было увидеть и без телескопа.

Фото: Daily Mail

Согласно недавнему исследованию, таинственный околоземный астероид размером с колесо обозрения на самом деле мог быть древним фрагментом нашей Луны. Мало что известно об астероиде под названием Камоалева, который открыли всего 5 лет назад, но анализ света, отраженного космического камня, предполагает, что он сделан из того же вещества, что и минералы в лунных породах из миссий "Аполлон".