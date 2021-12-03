На день 2 700 кг метеоритів. Симуляція показала, як космічні камені бомбардують Місяць (відео)

На відеосимуляції можна побачити, як космічні камені падають на Місяць і вибухають.

Майже 100 тисяч космічного каміння, а це більше ніж 2 700 кг метеоритного матеріалу, на день падають на Місяць, але це практично неможливо побачити із Землі за допомогою телескопів. Тепер ці космічні події можна побачити за допомогою спеціальної анімації, яку створили на каналі Hazegrayart, на якому створюють симуляції польотів космічних ракет, повідомляє Daily Mail.

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Місяць постійно бомбардує десятки тисяч космічних каменів, але більшість з них мають дуже маленькі розміри. На каналі Hazegrayart створили анімацію, щоб показати, як виглядатиме поверхня Місяця після зіткнень.

Фото: Daily Mail

У трихвилинному відео можна побачити, як на поверхню Місяця падають астероїди, залишаючи сліди вибухів. Якби Місяць не брав на себе удари космічних об'єктів, усі вони летіли б до Землі, вважають учені.

Місяць знаходиться на відстані 384 400 км від Землі та йому приблизно 4,53 мільярди років. Учені вважають, що він утворився тоді, коли мільярди років тому Земля зіштовхнулася з меншим планетним об'єктом. Усю свою історію Місяць зазнає ударів астероїдів різних розмірів, які в минулому після себе залишили кратери на поверхні супутника. На сьогодні підтверджено наявність на Місяці 9 137 кратерів.

За оцінками вчених, найповільніші астероїди, що летять до Місяця, рухаються зі швидкістю понад 75 тисяч км/год, а найшвидші — зі швидкістю майже 260 тисяч км/год. За такої швидкості навіть маленький п'ятикілограмовий космічний камінь має дуже велику енергію. Він здатний залишити кратер діаметром понад 9 метрів, при цьому він може підняти майже 7,5 тонн місячного ґрунту над поверхнею.

Фото: Daily Mail

Іноді вченим усе ж таки вдається побачити такі космічні явища. Ще в 2013 році в NASA за допомогою телескопа змогли побачити, як 40-кілограмовий метеорит врізався у Місяць. У NASA заявили, що спалах після вибуху був настільки яскравим, що його теоретично можна було побачити і без телескопа.

Фото: Daily Mail

Згідно з нещодавнім дослідженням, таємничий навколоземний астероїд розміром із колесо огляду насправді міг бути стародавнім фрагментом нашого Місяця. Мало що відомо про астероїд під назвою Камоалева, який відкрили всього 5 років тому, але аналіз світла, відбитого космічного каменю, припускає, що він виготовлений з тієї ж речовини, що й мінерали в місячних породах із місій "Аполлон".