Недостающее звено эволюции: астрономы обнаружили новый вид звезд

Ученые знали о существовании редкого типа звезд уже давно, но увидели их только сейчас.

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнаружили новый тип двойной звезды с помощью телескопа Шейна, который расположен обсерватории Лик в Калифорнии, США. То, что такие звезды существуют, предполагалось давно, но до этого их не удавалось увидеть. Теперь ученые узнали, как формируются и эволюционируют такие редкие во Вселенной звезды, сообщает SciTechDaily.

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"Нам удалось обнаружить, что новый тип переходных двойных звезд все же существует. Это недостающее звено эволюции, которое мы давно искали", — говорит автор открытия Карим Эль-Бадри.

Звездная головоломка

Умирающая звезда с почти 100%-ной вероятностью превращается в белого карлика, небольшой, но очень плотный объект. Но очень редко звезда может стать белым карликом с чрезвычайно малой массой (ЧММ). Масса этих звезд составляет меньше одной трети массы Солнца и, если говорить о нормальной эволюции, все белые карлики с ЧММ должны быть возрастом больше, чем 13,8 млрд лет, а это физически невозможно, ведь они будут старше самой Вселенной, говорят астрономы.

Ученые решили, что такой белый карлик может сформироваться намного быстрее, если рядом будет звезда-компаньон, которая будет забирать у него вещество, пока белый карлик не станет звездой с ЧММ. Исследователи уже видели такие взаимодействия раньше, но они никогда не видели переходную фазу эволюции, когда звезда потеряла большую часть своей массы и почти превратилась в белый карлик с ЧММ.

Поиск новых звезд

Эль-Бадри решил найти белый карлик в состоянии до превращения в ЧММ. С помощью космических и наземных телескопов, он выбрал 50 потенциальных кандидатов. Потом он сузил выборку до 21 звезды. И оказалось, что все они являются теми переходными звездами, которые существуют до того, как стать белыми карликами с ЧММ.

"У этих звезд яйцевидная форма, потому как гравитационное притяжение звезды-компаньона меняет их, а также они более раздутые, чем белые карлики с ЧММ", — говорит Эль-Бадри.

Из 13 обнаруженных звезд их компаньоны еще продолжают забирать вещество, а у остальных восьми это процесс прекратился. Эль-Бадри планирует изучать и дальше этот новый тип звезд, а также возможно изучит остальные 29 кандидатов, которых он выделил раньше.

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