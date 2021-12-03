Ланка еволюції, якої не вистачало: астрономи виявили новий вид зірок

Учені знали про існування рідкісного типу зірок уже давно, але побачили їх лише зараз.

Дослідники з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики виявили новий тип подвійної зірки за допомогою телескопа Шейна, розташованого в обсерваторії Лік у Каліфорнії, США. Те, що такі зірки існують, передбачалося давно, але раніше їх не вдавалося побачити. Тепер учені дізналися, як формуються та еволюціонують такі рідкісні у Всесвіті зірки, повідомляє SciTechDaily.

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"Нам вдалося виявити, що новий тип перехідних подвійних зірок усе ж таки існує. Це ланка еволюції, якої не вистачало, яку ми давно шукали", — говорить автор відкриття Карім Ель-Бадрі.

Зіркова головоломка

Зірка, що вмирає, з майже 100% ймовірністю перетворюється на білого карлика, невеликий, але дуже щільний об'єкт. Але дуже рідко зірка може стати білим карликом із надзвичайно малою масою (НММ). Маса цих зірок становить менше однієї третини маси Сонця і, якщо говорити про нормальну еволюцію, усі білі карлики з НММ повинні бути віком понад 13,8 млрд років, а це фізично неможливо, адже вони будуть старші за сам Всесвіт, кажуть астрономи.

Учені вирішили, що такий білий карлик може сформуватися набагато швидше, якщо поряд буде зірка-компаньйон, яка забиратиме в нього речовину, доки білий карлик не стане зіркою з НММ. Дослідники вже бачили такі взаємодії раніше, але вони ніколи не бачили перехідну фазу еволюції, коли зірка втратила більшу частину своєї маси і майже перетворилася на білий карлик із НММ.

Пошук нових зірок

Ель-Бадрі вирішив знайти білий карлик у стані до перетворення на НММ. За допомогою космічних та наземних телескопів він обрав 50 потенційних кандидатів. Потім він звузив вибірку до 21 зірки. І виявилося, що вони є тими перехідними зірками, які існують до того, як стати білими карликами з НММ.

"У цих зірок яйцеподібна форма, тому що гравітаційне тяжіння зірки-компаньйона змінює їх, а також вони більш роздуті, ніж білі карлики з НММ", — каже Ель-Бадрі.

З 13 виявлених зірок їхні компаньйони ще продовжують забирати речовину, а в решти восьми цей процес припинився. Ель-Бадрі планує вивчати й надалі цей новий тип зірок, а також можливо вивчить решту 29 кандидатів, яких він виділив раніше.

Нагадуємо, що астрономи знайшли надшвидку зірку: швидкість її обертання всього 25 секунд