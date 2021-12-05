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В Швейцарии признали законными самоубийства при помощи электронного гроба (фото)

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Sarco, гроб, самоубийство, электронная капсула
Фото: Скриншот | В Швейцарии признали законным использование устройства для самоубийства Sarco

Созданная на 3D-принтере капсула Sarco позволяет человеку самостоятельно уйти из жизни без болезненных ощущений. Разработка станет доступной в стране уже в следующем году.

Капсула для добровольной эвтаназии, созданная на 3D-принтере, прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Разработка австралийской компании Exit International под названием Sarco позволяет человеку уйти из жизни без болезненных ощущений. Об этом сообщает издание Swissinfo.

По данным журналистов, в 2020 году около 1300 человек прибегли к эвтаназии при помощи приема внутрь раствора пентобарбитала натрия. Этот процесс происходил в присутствии специально обученных ассистентов. После приема препарата человек засыпает в течение 2-5 минут и впадает в кому, после чего наступает смерть.

Однако, по словам основателя Exit International доктора Филипа Ничке, капсула Sarco может еще сильнее облегчить процесс самоубийства.

Ничке рассказал о принципах работы изобретения. Так, капсула, похожая на гроб, активируется человеком изнутри. Аппарат разработан таким образом, чтобы его можно было поставить в любое место — будь то живописная местность на открытом воздухе или помещение организации, оказывающей услуги эвтаназии.

Человек, который решет покончить с собой, ложится внутрь комфортной капсулы, после чего система задает ему ряд вопросов. Ответив на них пользователь может активировать устройство при помощи кнопки в любой момент.

гроб, капсула, Sarco, Швейцария
гроб, капсула, Sarco, Швейцария
гроб, капсула, Sarco, Швейцария
гроб, капсула, Sarco, Швейцария
гроб, капсула, Sarco, Швейцария
гроб, капсула, Sarco, Швейцария
гроб, капсула, Sarco, Швейцария
гроб, капсула, Sarco, Швейцария

Затем капсула заполняется азотом. Смерть наступает в результате недостатка кислорода и углекислого газа. Как утверждает Ничке, этот процесс не вызывает "ни паники, ни ощущения удушья".

На данный момент разработаны два прототипа Sarco, еще один конструируют в Нидерландах — он должен быть готов уже в 2022 году.

Помимо этого авторы проекта намерены добавить в капсулы видеокамеры, которые позволят человеку, решившему покончить с собой, поддерживать контакт с людьми снаружи до момента наступления смерти. Также аппараты смогут фиксировать осознанное согласие человека на эвтаназию.

Цель разработчиков, которую они преследуют при создании Sarco — исключение из процесса эвтаназии каких-либо психиатрических проверок, чтобы позволить человеку самому решать, когда и по каким причинам ему стоит уйти из жизни.

"Наша цель — разработать систему искусственного интеллекта для определения умственных способностей человека. Естественно, мы столкнулись с волной скепсиса, особенно со стороны психиатров. Но наша изначальная концепция заключается именно в том, что человек должен пройти онлайн-тест и получить код для доступа к Sarco", — рассказал основатель Exit International.

Ничке ожидает, что капсула Sarco станет доступной для использования в Швейцарии уже в следующем году.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством.

В прошлом году в Украине было зарегистрировано почти 8 тысяч суицидов. Значительная часть из них пришлась на жителей восточных регионов страны.