В Швейцарии признали законными самоубийства при помощи электронного гроба (фото)

Созданная на 3D-принтере капсула Sarco позволяет человеку самостоятельно уйти из жизни без болезненных ощущений. Разработка станет доступной в стране уже в следующем году.

Капсула для добровольной эвтаназии, созданная на 3D-принтере, прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Разработка австралийской компании Exit International под названием Sarco позволяет человеку уйти из жизни без болезненных ощущений. Об этом сообщает издание Swissinfo.

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По данным журналистов, в 2020 году около 1300 человек прибегли к эвтаназии при помощи приема внутрь раствора пентобарбитала натрия. Этот процесс происходил в присутствии специально обученных ассистентов. После приема препарата человек засыпает в течение 2-5 минут и впадает в кому, после чего наступает смерть.

Однако, по словам основателя Exit International доктора Филипа Ничке, капсула Sarco может еще сильнее облегчить процесс самоубийства.

Ничке рассказал о принципах работы изобретения. Так, капсула, похожая на гроб, активируется человеком изнутри. Аппарат разработан таким образом, чтобы его можно было поставить в любое место — будь то живописная местность на открытом воздухе или помещение организации, оказывающей услуги эвтаназии.

Человек, который решет покончить с собой, ложится внутрь комфортной капсулы, после чего система задает ему ряд вопросов. Ответив на них пользователь может активировать устройство при помощи кнопки в любой момент.

Затем капсула заполняется азотом. Смерть наступает в результате недостатка кислорода и углекислого газа. Как утверждает Ничке, этот процесс не вызывает "ни паники, ни ощущения удушья".

На данный момент разработаны два прототипа Sarco, еще один конструируют в Нидерландах — он должен быть готов уже в 2022 году.

Помимо этого авторы проекта намерены добавить в капсулы видеокамеры, которые позволят человеку, решившему покончить с собой, поддерживать контакт с людьми снаружи до момента наступления смерти. Также аппараты смогут фиксировать осознанное согласие человека на эвтаназию.

Цель разработчиков, которую они преследуют при создании Sarco — исключение из процесса эвтаназии каких-либо психиатрических проверок, чтобы позволить человеку самому решать, когда и по каким причинам ему стоит уйти из жизни.

"Наша цель — разработать систему искусственного интеллекта для определения умственных способностей человека. Естественно, мы столкнулись с волной скепсиса, особенно со стороны психиатров. Но наша изначальная концепция заключается именно в том, что человек должен пройти онлайн-тест и получить код для доступа к Sarco", — рассказал основатель Exit International.

Ничке ожидает, что капсула Sarco станет доступной для использования в Швейцарии уже в следующем году.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством.

В прошлом году в Украине было зарегистрировано почти 8 тысяч суицидов. Значительная часть из них пришлась на жителей восточных регионов страны.