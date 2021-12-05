У Швейцарії визнали законними самогубства за допомогою електронної труни (фото)

Створена на 3D принтері капсула Sarco дозволяє людині самостійно піти з життя без болючих відчуттів. Розробка стане доступною в країні вже наступного року.

Капсула для добровільної евтаназії, створена на 3D-принтері, пройшла юридичну експертизу у Швейцарії. Розробка австралійської компанії Exit International під назвою Sarco дозволяє людині піти з життя без болючих відчуттів. Про це повідомляє видання Swissinfo.

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За даними журналістів, у 2020 році близько 1300 людей вдалися до евтаназії за допомогою прийому розчину пентобарбіталу натрію. Цей процес відбувався у присутності спеціально навчених помічників. Після прийому препарату людина засинає протягом 2-5 хвилин і впадає в кому, після чого настає смерть.

Проте, за словами засновника Exit International доктора Філіпа Нічке, капсула Sarco може ще більше полегшити процес самогубства.

Нічке розповів про принцип роботи винаходу. Так, капсула, що схожа на труну, активується людиною зсередини. Апарат розроблений таким чином, щоб його можна було поставити в будь-яке місце — у мальовничій місцевості на відкритому повітрі або у приміщенні організації, що надає послуги евтаназії.

Людина, яка вирішує накласти на себе руки, лягає всередину комфортної капсули, після чого система ставить ій ряд питань. Відповівши на них, користувач може активувати пристрій за допомогою кнопки в будь-який момент.

Потім капсула наповнюється азотом. Смерть настає внаслідок нестачі кисню та вуглекислого газу. Як стверджує Нічке, цей процес не викликає "ані паніки, ані почуття задухи".

На даний момент розроблено два прототипи Sarco, ще один конструюють у Нідерландах – він буде готовий вже у 2022 році.

Крім цього автори проекту мають намір додати в капсули відеокамери, які дозволять людині, яка вирішила накласти на себе руки, підтримувати контакт з людьми зовні до моменту настання смерті. Також апарати зможуть фіксувати свідому згоду людини на евтаназію.

Мета розробників, яку вони переслідують при створенні Sarco, — виключення з процесу евтаназії будь-яких психіатричних перевірок, щоб дозволити людині самій вирішувати, коли і з яких причин їй варто піти з життя.

"Наша мета — розробити систему штучного інтелекту для визначення розумових здібностей людини. Звичайно, ми зіткнулися з хвилею скепсису, особливо з боку психіатрів. Але наша початкова концепція полягає саме в тому, що людина має пройти онлайн-тест і отримати код для доступу до Sarco", — розповів засновник Exit International.

Нічке очікує, що капсула Sarco стане доступною для використання у Швейцарії вже наступного року.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щороку близько 800 тисяч людей накладають на себе руки.

Минулого року в Україні було зареєстровано майже 8 тисяч суїцидів. Значна частина припала на жителів східних регіонів країни.