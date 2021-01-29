7654 українці покінчили життя самогубством у 2020 (інфографіка)

Найбільше суїцидів зафіксовано в східних областях країни.

За минулий рік в Україні кількість самогубств було на 76 менше, ніж у 2019-му році (7730), і становить 7654 випадки, передає Chas News.

Лідером за суїцидами стала Дніпропетровська область, де добровільно пішли з життя 745 осіб. У Харківській області цей показник — 597, в Одеській — 523. На четвертому місці — Київ, де наклали на себе руки 461 людина, а замикає п'ятірку антирейтингу Донецька область. Там протягом року було скоєно 450 самогубств.

Найменше суїцидів — у Тернопільській області (108).

Основні причини самогубств — депресія, фінансові проблеми, сварки з рідними, непорозуміння з однолітками, а з 2020 року додався і коронавірус. Експерти зазначають, що в групі ризику — підлітки 12-19 років, а також дорослі люди до 45 років.

За словами психолога Аліни Даневич, соціально-економічні фактори пандемії коронавірусу значно вплинули на психологічний та емоційний стан громадян України. Люди перебувають у постійному стресі через обмеження, страх втратити роботу або близьких, захворіти. Свою лепту в статистику вносить і війна на Донбасі. Саме тому в східних областях рівень самогубств вище.

Вікторія Зінгер, психолог, зазначила, що депресія і суїцидальний настрій — не вирок, і людині можна допомогти і врятувати її, якщо вчасно зрозуміти проблему.

"Людина в суїцидальній готовності перебуває в стані звуженої свідомості. Тобто вона чітко бачить одну-єдину думку: мені потрібно з цим покінчити. Людина, яка може опинитися поруч, може врятувати їй життя тільки тим, що поверне її в реальність", — пояснила вона.

Людям у такому стані психологи радять частіше спілкуватися з рідними та друзями і ні в якому разі не приховувати свої справжні емоції.

У ВООЗ підрахували, що у світі кожні 40 секунд одна людина добровільно йде з життя, а за рік кількість таких випадків становить понад 800 тисяч. І якщо з 2010 до 2016 року статистика з суїцидів зменшилася на 10%, то наразі вона зростає.

Нагадаємо: віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спільно зі своїми колегами-юристами написав Концепцію поновлення Цивільного кодексу України, у якій пропонується переглянути політику країни у ставленні до евтаназії й асистованого самогубства.

Про те, що законопроект про легалізацію евтаназії буде внесений до Верховної Ради, раніше заявляв депутат Гео Лерос.