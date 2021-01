В Украине предлагают легализовать эвтаназию и ассистированное самоубийство (документ)

Предложение пересмотреть подход к эвтаназии вошло в Концепцию обновления Гражданского кодекса Украины авторства Руслана Стефанчука.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук совместно со своими коллегами-юристами написал Концепцию обновления Гражданского кодекса Украины, в которой предлагается пересмотреть политику страны в отношении к эвтаназии и ассистированному самоубийству. Соответствующий документ оказался в распоряжении "Судебно-юридической газеты".

"Предлагается рассмотреть вопрос о возможности легализации пассивной эвтаназии и ассистированного самоубийства с учетом практики ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека, – прим.) с параллельным внесением соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины", – говорится в параграфе 2.9 документа.

В качестве примеров ЕСПЧ авторы концепции приводят решения ЕСПЧ Pretty v. The United Kingdom, No 2346/02, 29.04.2002; Haas v. Switzerland, No 31322/07, 20.01.2011, Lambert and Others v. France, No 46043/14, 05.06.2014 и другие.

Фото: Скриншот

Соавторами документа стали Анатолий Довгерт и Наталья Кузнецова. Самым первым пунктом обновления Гражданского кодекса будет отмена Хозяйственного кодекса Украины.

Напомним, что эвтаназия – это практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимыми болезнями и испытывающего из-за них невыносимые страдания. Она бывает двух типов: активная и пассивная.

Активная эвтаназия – это введение лекарственных средств, которые приводят к смерти больного. Пассивная же подразумевает прекращение поддерживающей терапии безнадежно больных людей.

Ассистированный суицид – это самоубийство, совершаемое при помощи другого человека.

Как сообщалось ранее, в декабре Конгресс депутатов Испании одобрил эвтаназию, но только для своих граждан.

Первой страной в мире, которая легализовала эвтаназию, были Нидерланды, где она стала доступна в 2002 году. Сегодня пассивная эвтаназия – прекращение поддерживающей терапии – официально разрешена в 40 странах мира.

В Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Эстонии и Швейцарии практикуются добровольная активная эвтаназия и ассистируемое самоубийство. В Германии, Албании, Колумбии, Японии, Канаде, и в ряде штатов США легализовано ассистируемое самоубийство. В Швейцарии законы об эвтаназии позволяют практиковать "суицидальный туризм", который уже лишил жизни более тысячи человек.

О том, что законопроект о легализации эвтаназии будет внесен в Верховную Раду, ранее заявлял депутат Гео Лерос.