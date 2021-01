В Україні пропонують легалізувати евтаназію і асистувати самогубство (документ)

Пропозиція переглянути підхід до евтаназії увійшла до Концепції поновлення Цивільного кодексу України авторства Руслана Стефанчука.

Віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спільно зі своїми колегами-юристами написав Концепцію поновлення Цивільного кодексу України, в якій пропонується переглянути політику країни у ставленні до евтаназії і асистувати самогубства. Відповідний документ виявився в розпорядженні "Судово-юридичної газети".

"Пропонується розглянути питання про можливість легалізації пасивної евтаназії і асистувати самогубства з урахуванням практики ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини, — прим.) З паралельним внесенням відповідних змін до Кримінального кодексу України", — йдеться в параграфі 2.9 документа.

Як приклади ЄСПЛ автори концепції призводять рішення ЄСПЛ Pretty v. The United Kingdom, No 2346/02, 29.04.2002; Haas v. Switzerland, No 31322/07, 20.01.2011, Lambert and Others v. France, No 46043/14, 05.06.2014 та інші.

Фото: Скриншот

Співавторами документа стали Анатолій Довгерт та Наталія Кузнєцова. Найпершим пунктом поновлення Цивільного кодексу буде скасування Господарського кодексу України.

Нагадаємо, що евтаназія — це практика припинення життя людини, яка страждає на невиліковні хвороби і відчуває через них нестерпні страждання. Вона буває двох типів: активна і пасивна.

Активна евтаназія — це введення лікарських засобів, які призводять до смерті хворого. Пасивна ж має на увазі припинення підтримуючої терапії безнадійно хворих людей.

Асистований суїцид — це самогубство, що здійснюється за допомогою іншої людини.

Як повідомлялося раніше, в грудні Конгрес депутатів Іспанії схвалив евтаназію, але тільки для своїх громадян.

Першою країною в світі, яка легалізувала евтаназію, були Нідерланди, де вона стала доступна в 2002 році. Сьогодні пасивна евтаназія — припинення підтримуючої терапії — офіційно дозволена в 40 країнах світу.

У Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Естонії та Швейцарії практикуються добровільна активна евтаназія і асистоване самогубство. У Німеччині, Албанії, Колумбії, Японії, Канаді, і в ряді штатів США легалізовано асистоване самогубство. У Швейцарії закони про евтаназію дозволяють практикувати "суїцидальний туризм", який вже позбавив життя понад тисячі людей.

Про те, що законопроєкт про легалізацію евтаназії буде внесений до Верховної Ради, раніше заявляв депутат Гео Лерос.