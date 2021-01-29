7654 украинца покончили жизнь самоубийством в 2020 (инфографика)

Больше всего суицидов зафиксировано в восточных областях страны.

За прошедший год в Украине количество самоубийств было на 76 меньше, чем в 2019-м году (7730), и составило 7654 случаев, передает Chas News.

Лидером по суицидам стала Днепропетровская область, где добровольно ушли из жизни 745 человек. В Харьковской области этот показатель – 597, в Одесской – 523. На четвертом месте – Киев, где покончили жизнь самоубийством 461 человек, а замыкает пятерку антирейтинга Донецкая область. Там на протяжении года было совершено 450 самоубийств.

Меньше всего суицидов – в Тернопольской области (108).

Основные причины самоубийств – депрессия, финансовые проблемы, ссоры с родными, недоразумения с одногодками, а с 2020 года добавился и коронавирус. Эксперты отмечают, что в группе риска – подростки 12-19 лет, а также взрослые люди до 45 лет.

По словам психолога Алины Даневич, социально-экономические факторы пандемии коронавируса значительно повлияли на психологическое и эмоциональное состояние граждан Украины. Люди находятся в постоянном стрессе из-за ограничений, страха потерять работу или близких, заболеть. Свою лепту в статистику вносит и война на Донбассе. Именно поэтому в восточных областях уровень самоубийств выше.

Виктория Зингер, психолог, отметила, что депрессия и суицидальный настрой – не приговор, и человеку можно помочь и спасти его если вовремя понять проблему.

"Человек, который находится в суицидальной готовности, пребывает в состоянии суженого сознания. То есть он четко видит одну-единственную мысль: мне нужно с этим покончить. Человек, который может оказаться рядом, может спасти ему жизнь только тем, что он вернет его в реальность", – пояснила она.

Людям в таком состоянии психологи советуют чаще общаться с родными и друзьями и ни в коем случае не скрывать свои настоящие эмоции.

В ВОЗ подчитали, что в мире каждые 40 секунд один человек добровольно уходит из жизни, а за год количество таких случаев составляет свыше 800 тысяч. И если с 2010 по 2016 год статистика по суицидам уменьшилась на 10%, то сейчас она растет.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук совместно со своими коллегами-юристами написал Концепцию обновления Гражданского кодекса Украины, в которой предлагается пересмотреть политику страны в отношении к эвтаназии и ассистированному самоубийству.

О том, что законопроект о легализации эвтаназии будет внесен в Верховную Раду, ранее заявлял депутат Гео Лерос.