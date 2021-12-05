Раз в 18 лет. NASA показала кадры уникального солнечного затмения (видео)

Это явление можно было наблюдать в Антарктике и в небольшой части Южного полушария Земли. В следующий раз Луна полностью закроет собой Солнце только в 2039 году.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало кадры единственного в этом году солнечного затмения, которое произошло утром 4 декабря. Трансляцию ведомство вело на своем канале в YouTube.

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Фаза полного затмения длилась 1 минуту 54 секунды. На это время полностью погрузилась во тьму часть Антарктиды. Также это уникальное затмение, по данным NASA, могли наблюдать жители Острова Святой Елены, Намибии, Лесото, Южной Африки, Чили, Новой Зеландии, Австралии и других стран, однако для них Солнце было скрыто Луной лишь частично.

[ + – ] Ускоренная версия записи полного солнечного затмения

Отметим, что полное солнечное затмение происходит каждые 18 дней, 11 суток и восемь часов, что равняется 223 вращениям Луны вокруг Земли. В прошлый раз это явление можно было наблюдать 23 ноября 2003 года. Ожидается, что в следующий раз спутник Земли полностью закроет планету от солнечного света лишь 15 декабря 2039 года.

Ранее Фокус сообщал, что вчерашнее затмение могли лично увидеть 2,5 тысяч человек, которые в то время находились на круизных лайнерах возле Антарктиды. Также небольшая группа туристов наблюдали за затмением в частном лагере, который расположен на леднике в Антарктиде.

А в июле 2018 года произошло самое длинное в 21 веке лунное затмение — его свидетелями могли стать практически все жители планеты.