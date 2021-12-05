NASA показала кадри унікального сонячного затемнення, яке буває раз на 18 років (відео)

Це явище можна було спостерігати в Антарктиці та в невеликій частині Південної півкулі. Наступного разу Місяць повністю закриє собою Сонце лише у 2039 році.

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) показало кадри єдиного в цьому році сонячного затемнення, яке відбулося вранці 4 грудня. Трансляцію відомство вело на своєму каналі на YouTube.

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Фаза повного затемнення тривала 1 хвилину 54 секунди. На цей час повністю поринула у темряву частина Антарктиди. Також це унікальне затемнення, за даними NASA, могли спостерігати жителі Острова Святої Єлени, Намібії, Лесото, Південної Африки, Чилі, Нової Зеландії, Австралії та інших країн, проте для них Сонце було приховане Місяцем лише частково.

[ + – ] Прискорена версія запису повного сонячного затемнення

Зазначимо, що повне сонячне затемнення відбувається кожні 18 днів, 11 діб та вісім годин, що дорівнює 223 обертанням Місяця навколо Землі. Минулого разу це явище можна було спостерігати 23 листопада 2003 року. Очікується, що наступного разу супутник Землі повністю закриє планету від сонячного світла лише 15 грудня 2039 року.

Раніше Фокус повідомляв, що вчорашнє затемнення могли особисто побачити 2,5 тисячі людей, які на той час перебували на круїзних лайнерах біля Антарктиди. Також невелика група туристів спостерігала за затемненням у приватному таборі, розташованому на льодовику в Антарктиді.

А в липні 2018 року відбулося найдовше у 21 столітті місячне затемнення – його свідками могли стати практично всі жителі планети.