Новый наркотик. Ученые доказали, что "запойный просмотр" сериалов является зависимостью
По словам ученых, если просмотр сериалов оказывает негативное влияние на другие аспекты вашей жизни, значит развивается привыкание к этому процессу. И это реальнее, чем кажется.
В последние несколько лет, а особенно в эпоху постоянных карантинных ограничений, становится обычным явлением регулярный просмотр сериалов. Но исследования показывают, что люди стали смотреть за один раз не менее двух серий и это стало своеобразным способом времяпровождения. Такой вид отдыха может стать настоящей зависимостью и вызвать привыкание, если он мешает другим жизненным аспектам, пишет Марк Гриффитс из Университета Ноттингем Трент в Англии в своей статье для ScienceAlert.
По словам ученого любое поведение, вызывающее зависимость, состоит из шести основных компонентов. Если говорить о "запойном просмотре" сериалов, то они будут такими:
- Просмотр сериалов — самая важная вещь в жизни человека (важность);
- Просмотр сериалов – это способ улучшить настроение или сбежать от чего-то плохого (изменение настроения);
- Просмотр сериалов ставит под угрозу ключевые аспекты жизни человека, такие как отношения, образование или работа (конфликт);
- Количество часов, которые человек каждый день тратит на просмотр сериалов значительно увеличилось (толерантность);
- Человек испытывает психологические и/или физиологические симптомы абстиненции (добровольный отказ от чего-либо), если он не может смотреть сериалы (абстиненция);
- Если человеку удается временно прекратить "запойный просмотр", когда он снова смотрит сериалы, он сразу же возвращается в цикл, в котором был ранее (рецидив).
Любой человек, у которого в поведении присутствуют эти 6 компонентов становится зависим от постоянного просмотра сериалов. Если у человека есть только несколько из этих компонентов, то это еще не полная зависимость, говорит Гриффитс.
"Пока что эта зависимость не признана официально, но исследования этого явления продолжаются и есть доказательства того, что она реальна", — утверждает ученый.
Недавно ученые решили узнать, какие факторы влияют на людей, которые смотрят за раз больше, чем 2 эпизода одного сериала. В исследовании приняли участие 645 респондентов. Всем им выдали анкету с такими вопросами:
- Как часто вы пренебрегаете своими обязанностями в пользу просмотра сериалов?
- Как часто вы чувствуете грусть или раздражение, когда не можете смотреть сериалы?
- Как часто вы пренебрегаете своим сном, чтобы посмотреть сериалы?
В результате исследования, ученые выяснили, что одними из самых распространенных факторов, которые влияли на длительный просмотр сериалов, были желание скрыться от проблем и избежать чувства одиночества. Это является важным сигналом начала развития зависимости, говорит Гриффитс.
Также ученые обнаружили связь между постоянным просмотром сериалов и состоянием тревоги и депрессии у человека.
"Если вы хотите сократить количество эпизодов, которые вы смотрите за один раз, мое золотое правило — прекращать просмотр в середине эпизода", — говорит Гриффитс.
Ученый рекомендует устанавливать суточные лимиты просмотра – не более 2,5 часов вдень. И главное нужно начинать смотреть сериалы, только после того, как вы выполните все важные жизненные задачи.
"Если вы чувствуете, что эта зависимость берет верх над вашей жизнью, вам следует обратиться к психологу", — говорит Гриффитс.