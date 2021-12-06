Новый наркотик. Ученые доказали, что "запойный просмотр" сериалов является зависимостью

По словам ученых, если просмотр сериалов оказывает негативное влияние на другие аспекты вашей жизни, значит развивается привыкание к этому процессу. И это реальнее, чем кажется.

В последние несколько лет, а особенно в эпоху постоянных карантинных ограничений, становится обычным явлением регулярный просмотр сериалов. Но исследования показывают, что люди стали смотреть за один раз не менее двух серий и это стало своеобразным способом времяпровождения. Такой вид отдыха может стать настоящей зависимостью и вызвать привыкание, если он мешает другим жизненным аспектам, пишет Марк Гриффитс из Университета Ноттингем Трент в Англии в своей статье для ScienceAlert.

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По словам ученого любое поведение, вызывающее зависимость, состоит из шести основных компонентов. Если говорить о "запойном просмотре" сериалов, то они будут такими:

Просмотр сериалов — самая важная вещь в жизни человека (важность);

Просмотр сериалов – это способ улучшить настроение или сбежать от чего-то плохого (изменение настроения);

Просмотр сериалов ставит под угрозу ключевые аспекты жизни человека, такие как отношения, образование или работа (конфликт);

Количество часов, которые человек каждый день тратит на просмотр сериалов значительно увеличилось (толерантность);

Человек испытывает психологические и/или физиологические симптомы абстиненции (добровольный отказ от чего-либо), если он не может смотреть сериалы (абстиненция);

Если человеку удается временно прекратить "запойный просмотр", когда он снова смотрит сериалы, он сразу же возвращается в цикл, в котором был ранее (рецидив).

Любой человек, у которого в поведении присутствуют эти 6 компонентов становится зависим от постоянного просмотра сериалов. Если у человека есть только несколько из этих компонентов, то это еще не полная зависимость, говорит Гриффитс.

"Пока что эта зависимость не признана официально, но исследования этого явления продолжаются и есть доказательства того, что она реальна", — утверждает ученый.

Фото: Daily Mail

Недавно ученые решили узнать, какие факторы влияют на людей, которые смотрят за раз больше, чем 2 эпизода одного сериала. В исследовании приняли участие 645 респондентов. Всем им выдали анкету с такими вопросами:

Как часто вы пренебрегаете своими обязанностями в пользу просмотра сериалов?

Как часто вы чувствуете грусть или раздражение, когда не можете смотреть сериалы?

Как часто вы пренебрегаете своим сном, чтобы посмотреть сериалы?

В результате исследования, ученые выяснили, что одними из самых распространенных факторов, которые влияли на длительный просмотр сериалов, были желание скрыться от проблем и избежать чувства одиночества. Это является важным сигналом начала развития зависимости, говорит Гриффитс.

Также ученые обнаружили связь между постоянным просмотром сериалов и состоянием тревоги и депрессии у человека.

"Если вы хотите сократить количество эпизодов, которые вы смотрите за один раз, мое золотое правило — прекращать просмотр в середине эпизода", — говорит Гриффитс.

Ученый рекомендует устанавливать суточные лимиты просмотра – не более 2,5 часов вдень. И главное нужно начинать смотреть сериалы, только после того, как вы выполните все важные жизненные задачи.

"Если вы чувствуете, что эта зависимость берет верх над вашей жизнью, вам следует обратиться к психологу", — говорит Гриффитс.