Новий наркотик. Учені довели, що "запійний перегляд" серіалів є залежністю

За словами вчених, якщо перегляд серіалів негативно впливає на інші аспекти вашого життя, значить розвивається звикання до цього процесу. І це реальніше, ніж здається.

В останні кілька років, особливо в епоху постійних карантинних обмежень, стає звичайним явищем регулярний перегляд серіалів. Але дослідження показують, що люди почали дивитися за один раз не менше двох серій і це стало своєрідним способом проведення часу. Такий вид відпочинку може стати справжньою залежністю та викликати звикання, якщо він заважає іншим життєвим аспектам, пише Марк Гріффітс з Університету Ноттінгем Трент в Англії у своїй статті для ScienceAlert.

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За словами вченого, будь-яка поведінка, що викликає залежність, складається із шести основних компонентів. Якщо говорити про "запійний перегляд" серіалів, то вони будуть такими:

перегляд серіалів — найважливіша річ у житті (важливість);

перегляд серіалів — це спосіб покращити настрій або втекти від чогось поганого (зміна настрою);

перегляд серіалів ставить під загрозу ключові аспекти життя, такі як стосунки, освіта або робота (конфлікт);

кількість годин, які людина щодня витрачає на перегляд серіалів, значно збільшилася (толерантність);

людина відчуває психологічні та / або фізіологічні симптоми абстиненції (добровільна відмова від чогось), якщо вона не може дивитися серіали (абстиненція);

якщо людині вдається тимчасово припинити "запійний перегляд", коли вона знову дивиться серіали, вона відразу ж повертається в цикл, в якому була раніше (рецидив).

Будь-яка людина, в якої в поведінці присутні ці 6 компонентів, стає залежною від постійного перегляду серіалів. Якщо людина має лише кілька з цих компонентів, то це ще не повна залежність, каже Гріффітс.

"Поки що ця залежність не визнана офіційно, але дослідження цього явища продовжуються і є доказами того, що вона реальна", — стверджує вчений.

Фото: Daily Mail

Нещодавно вчені вирішили дізнатися, які фактори впливають на людей, які дивляться за раз більше, ніж 2 епізоди одного серіалу. У дослідженні взяли участь 645 респондентів. Усім їм видали анкету із такими питаннями:

Як часто ви нехтуєте своїми обов'язками на користь перегляду серіалів?

Як часто ви відчуваєте смуток чи роздратування, коли не можете дивитися серіали?

Як часто ви нехтуєте своїм сном, щоб подивитись серіали?

Унаслідок дослідження вчені з'ясували, що одними з найпоширеніших факторів, які впливали на тривалий перегляд серіалів, були бажання втекти від проблем та уникнути почуття самотності. Це є важливим сигналом початку розвитку залежності, каже Гріффітс.

Також учені зафіксували зв'язок між постійним переглядом серіалів і станом тривоги та депресії у людини.

"Якщо ви хочете скоротити кількість епізодів, які ви дивитеся за один раз, моє золоте правило — припиняти перегляд посередині епізоду", — каже Гріффітс.

Учений рекомендує встановлювати добові ліміти перегляду — не більше 2,5 годин на день. І головне потрібно починати дивитися серіали лише після того, як ви виконаєте всі важливі життєві завдання.

"Якщо ви відчуваєте, що ця залежність бере гору над вашим життям, вам варто звернутися до психолога", — говорить Гріффітс.