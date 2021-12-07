Огненные вихри и вспышки. Американский фотограф создал самый четкий снимок Солнца (фото)

Для того, чтобы получить такое четкое изображение, фотограф наложил друг на друга 150 000 отдельных снимков звезды.

Солнце — одно из самых известных и красивых космических объектов в Солнечной системе, однако на новой фотографии, сделанной американским фотографом, оно предстает в иной красоте, которую никто еще никогда не видел, пишет Screen Rant.

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По сравнению с остальным космическим пространством наша Солнечная система — не что иное, как маленькое пятнышко. Тем менее, именно благодаря нашей родной звезде, мы можем поддерживать жизнь на Земле.

Новые снимки Солнца, сделанные американским фотографом Эндрю Маккарти, восхищают своей детализацией.

На полученном изображении можно увидеть, как вся поверхность Солнца наполнена огненными вихрями и завитками, также виднеются темные пятна и даже несколько видимых солнечных вспышек.

Чтобы получить такое фото Маккарти сделал около 150 000 снимков Солнца, максимально увеличив их с помощью модифицированного телескопа с двумя фильтрами, необходимыми для того, чтобы обезопасить глаза.

Затем он объединил все эти изображения вместе, и в результате получил 300-мегапиксельное фото – что в 30 раз больше, чем стандартное изображение 10-мегапиксельной камеры.

Напомним, что ранее Маккарти уже радовал нас своими снимками. Ему удалось запечатлеть лунное затмение, происходившее 19 ноября, а также детальные снимки самой Луны.