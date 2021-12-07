Вогняні вихори та спалахи. Американський фотограф створив найчіткіший знімок Сонця (фото)

Щоб отримати таке чітке зображення, фотограф наклав один на оден 150 000 окремих знімків зірки.

Сонце — один з найвідоміших і найкрасивіших космічних об'єктів у Сонячній системі, проте на новій фотографії, зробленій американським фотографом, воно постає в іншій красі, яку ніхто ще ніколи не бачив, пише Screen Rant.

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Порівняно з іншим космічним простором наша Сонячна система — не що інше, як маленька цятка. І все ж, саме завдяки нашій рідній зірці ми можемо підтримувати життя на Землі.

Нові знімки Сонця, зроблені американським фотографом Ендрю МакКарті, захоплюють своєю деталізацією.

На отриманому зображенні можна побачити, як вся поверхня Сонця наповнена вогняними вихорами та завитками, також видніють темні плями та навіть кілька видимих сонячних спалахів.

Щоб отримати таке фото, Маккарті зробив близько 150 000 знімків Сонця, максимально збільшивши їх за допомогою модифікованого телескопа з двома фільтрами, необхідними для того, щоб убезпечити очі.

Потім він об'єднав всі ці зображення разом, і в результаті отримав 300-мегапіксельне фото — що у 30 разів більше, ніж стандартне зображення 10-мегапіксельної камери.

Нагадаємо, що раніше Маккарті вже радував нас своїми знімками. Йому вдалося відобразити місячне затемнення, яке відбувалося 19 листопада, а також детальні знімки самого Місяця.