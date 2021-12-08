Челюсти голодного бегемота. Rocket Lab представила необычную космическую ракету (видео)

Новая ракета-носитель под названием Neutron имеет уникальный дизайн и хранит вторую ступень внутри первой.

Компания Rocket Lab представила новую ракету-носитель многоразового использования под названием Neutron. Вторая ступень ракеты находится внутри обтекателя "Hungry Hippo" ("Голодный бегемот"), а сама ракета предназначена для запуска спутниковых мегасозвездий, а также грузовых и пилотируемых миссий в дальний космос. Ракета может поднять 8 тонн полезной нагрузки, а потом вернуться на Землю для нового запуска после небольшого перерыва, сообщает New Atlas.

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[ + – ] Ракета Neutron. Фото: New Atlas

Ракета Neutron, высотой в 40 метров, похожа на бутылку воды. Необычный дизайн ракеты объясняется тем, что ракета, благодаря своей устойчивости, сможет и приземляться, и стартовать без сложной пусковой инфраструктуры.

Корпус корабля сделан из углеродного материала. Создатели заявляют, что благодаря этому ракета будет более прочной, более легкой и будет дольше служить.

Первая ступень ракеты будет иметь 7 двигателей, которые будут работать на смеси метана и жидкого кислорода, вторая ступень будет иметь 1 вакуумно-оптимизированный двигатель. Все эти двигатели сейчас разрабатывают в компании.

[ + – ] Ракета Neutron выпускает вторую ступень. Иллюстрация. Фото: New Atlas

Что касается второй ступени ракеты, то она находится внутри обтекателя наверху первой ступени. Для ее запуска лепестки обтекателя "Hungry Hippo" открываются. После этого они закрываются, обтекатель остается на месте, а сама первая ступень ракеты Neutron возвращается на Землю.

Согласно заявлению Rocket Lab, эта конструкция позволяет ракете быть более простой и легкой, поскольку второй ступени не нужно выдерживать нагрузки или подвергаться атмосферному воздействию. При новом запуске ее просто помещают в первую ступень и ракета снова готова к отправке в космос.

"Neutron — это не обычная ракета. Это ракета будущего. Ее можно запускать быстро, часто и главное ее запуск будет стоить дешевле", — говорит основатель Rocket Lab Питер Бек.

Напоминаем, что компания Rocket Lab выиграла контракт NASA на разработку двух космических аппаратов для исследования Марса.