Челюсти голодного бегемота. Rocket Lab представила необычную космическую ракету (видео)
Новая ракета-носитель под названием Neutron имеет уникальный дизайн и хранит вторую ступень внутри первой.
Компания Rocket Lab представила новую ракету-носитель многоразового использования под названием Neutron. Вторая ступень ракеты находится внутри обтекателя "Hungry Hippo" ("Голодный бегемот"), а сама ракета предназначена для запуска спутниковых мегасозвездий, а также грузовых и пилотируемых миссий в дальний космос. Ракета может поднять 8 тонн полезной нагрузки, а потом вернуться на Землю для нового запуска после небольшого перерыва, сообщает New Atlas.
Ракета Neutron, высотой в 40 метров, похожа на бутылку воды. Необычный дизайн ракеты объясняется тем, что ракета, благодаря своей устойчивости, сможет и приземляться, и стартовать без сложной пусковой инфраструктуры.
Корпус корабля сделан из углеродного материала. Создатели заявляют, что благодаря этому ракета будет более прочной, более легкой и будет дольше служить.
Первая ступень ракеты будет иметь 7 двигателей, которые будут работать на смеси метана и жидкого кислорода, вторая ступень будет иметь 1 вакуумно-оптимизированный двигатель. Все эти двигатели сейчас разрабатывают в компании.
Что касается второй ступени ракеты, то она находится внутри обтекателя наверху первой ступени. Для ее запуска лепестки обтекателя "Hungry Hippo" открываются. После этого они закрываются, обтекатель остается на месте, а сама первая ступень ракеты Neutron возвращается на Землю.
Согласно заявлению Rocket Lab, эта конструкция позволяет ракете быть более простой и легкой, поскольку второй ступени не нужно выдерживать нагрузки или подвергаться атмосферному воздействию. При новом запуске ее просто помещают в первую ступень и ракета снова готова к отправке в космос.
"Neutron — это не обычная ракета. Это ракета будущего. Ее можно запускать быстро, часто и главное ее запуск будет стоить дешевле", — говорит основатель Rocket Lab Питер Бек.
Напоминаем, что компания Rocket Lab выиграла контракт NASA на разработку двух космических аппаратов для исследования Марса.