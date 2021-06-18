Компания Rocket Lab выиграла контракт NASA на разработку двух космических аппаратов для исследования Марса

Искусственные спутники Марса от Rocket Lab будут изучать атмосферу Красной планеты.

Калифорнийская компания, которая этой осенью отправит космический спутник NASA формата кубсат на Луну и нацелена на запуск своей собственной миссии по поиску жизни на Венере в 2023 году, получила контракт на проектирование двух космических аппаратов для марсианской миссии NASA ESCAPADE, сообщает Space.com

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Кубсат- формат малых искусственных спутников для исследования космоса, имеющих габариты 10х10х10 см при массе не более 1,33 кг.

Миссия ESCAPADE, сокращение от Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, будет использовать два космических аппарата на орбите Марса, чтобы изучить, как на атмосферу планеты влияет солнечный ветер, поток заряженных частиц, идущих от Солнца. Миссия может помочь ученым лучше понять, как и почему климат Марса изменился с течением времени, поскольку бесплодная планета сегодня выглядит совсем иначе, чем в древнем прошлом, когда у нее была плотная атмосфера и, как считают ученые, на ее поверхности было много жидкой воды.

Rocket Lab спроектирует дуэт аппаратов для ESCAPADE с использованием своей космической платформы Photon.

Космическая платформа (спутниковая платформа) — это общая унифицированная модель для построения космических аппаратов, которая включает в себя все служебные системы спутника (т.н. модуль служебных систем), а также конструкцию модуля полезной нагрузки, но без целевой (ретрансляционной, научной или другой) аппаратуры.

"Это очень многообещающая миссия, которая принесет большую науку в небольшой коробке", — говорит основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

"Научные мисси по исследованию других планет традиционно стоили сотни миллионов долларов, и на их осуществление уходило до десяти лет", — говорит Бек. "Наши космический аппараты для ESCAPADE продемонстрирует более рентабельный подход к исследованию планет, что улучшит доступ научного сообщества к нашей солнечной системе".

Миссия ESCAPADE — один из трех финалистов, отобранных для дальнейшей разработки в 2019 году программой NASA Small Innovative Missions for Planetary Exploration. Ожидается, что по крайней мере один из трех финалистов доберется до стартовой площадки, говорят представители агентства.

Если будет выбран проект ESCAPADE, то, вероятно, запуск состоится в 2024 году в качестве полезной нагрузки на борту коммерческой ракеты, говорят представители Rocket Lab. NASA пока не объявило, какая это будет ракета и сколько будет стоить миссия.

Первоначально миссию ESCAPADE планировали реализовать запуском космических аппаратов в следующем году на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в качестве совместной миссии NASA по исследованию астероида Психея. Но позже запуск космического аппарата для исследования астероида Психея перенсли на ракету-носитель SpaceX Falcon Heavy, у которой будет другая траектория полета, которая не соответствует полету к Марсу.

Компания Rocket Lab наиболее известна благодаря своей ракете-носителю Electron высотой 18 метров, с помощью которой доставляют небольшие спутники на орбиту Земли. Но компания расширяется и в секторе космических аппаратов с помощью космической платформы Photon, рассчитанной на перевозку более 200 кг полезного груза на низкую околоземную орбиту и более 40 кг в межпланетных полетах. Rocket Lab также разрабатывает гораздо более крупную ракету под названием Neutron, которая может быть готова к полету к 2024 году.

Rocket Lab уже запустила две тестовые версии Photon на орбиту Земли, также космическая платформа доставит крошечный космический аппарат CAPSTONE от NASA на лунную орбиту позже в этом году. Компания также вскоре планирует использовать Photon для миссий на Венеру, финансируемых из частных источников, которые, по словам Бека, будут искать признаки жизни в атмосфере планеты.