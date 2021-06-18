Компанія Rocket Lab виграла контракт NASA на розробку двох космічних апаратів для дослідження Марса

Штучні супутники Марса від Rocket Lab вивчатимуть атмосферу Червоної планети.

Каліфорнійська компанія, яка цієї осені відправить космічний супутник NASA формату кубсат на Місяць і націлена на запуск своєї власної місії з пошуку життя на Венері у 2023 році, отримала контракт на проектування двох космічних апаратів для марсіанської місії NASA ESCAPADE, повідомляє Space.com

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Кубсат-формат малих штучних супутників для дослідження космосу, мають габарити 10х10х10 см при масі не більше 1,33 кг.

Місія ESCAPADE, скорочення від Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, буде використовувати два космічні апарати на орбіті Марса, щоб вивчити, як на атмосферу планети впливає сонячний вітер, потік заряджених частинок, що йдуть від Сонця. Місія може допомогти вченим краще зрозуміти, як і чому клімат Марса змінився з плином часу, оскільки безплідна планета сьогодні виглядає зовсім інакше, ніж у стародавньому минулому, коли в неї була щільна атмосфера і, як вважають учені, на її поверхні було багато рідкої води.

Rocket Lab спроектує дует апаратів для ESCAPADE з використанням своєї космічної платформи Photon.

Космічна платформа (супутникова платформа) — це загальна уніфікована модель для побудови космічних апаратів, яка включає в себе всі службові системи супутника (т.зв. модуль службових систем), а також конструкцію модуля корисного навантаження, але без цільової (ретрансляційної, наукової чи іншої) апаратури.

"Це дуже багатообіцяльна місія, яка принесе велику науку в невеликій коробці", — говорить засновник і генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек.

"Наукові місії з дослідження інших планет традиційно коштували сотні мільйонів доларів, і на їх здійснення йшло до десяти років", — говорить Бек. "Наші космічний апарати для ESCAPADE продемонструють більш рентабельний підхід до дослідження планет, що поліпшить доступ наукової спільноти до нашої сонячної системи".

Місія ESCAPADE — один з трьох фіналістів, відібраних для подальшої розробки у 2019 році програмою NASA Small Innovative Missions for Planetary Exploration. Очікується, що принаймні один з трьох фіналістів добереться до стартового майданчика, кажуть представники агентства.

Якщо буде обраний проект ESCAPADE, то, ймовірно, запуск відбудеться у 2024 році в ролі корисного навантаження на борту комерційної ракети, говорять представники Rocket Lab. NASA поки не оголосило, яка це буде ракета і скільки буде коштувати місія.

Спочатку місію ESCAPADE планували реалізувати запуском космічних апаратів у наступному році на борту ракети SpaceX Falcon 9 у ролі спільної місії NASA з дослідження астероїда Психея. Але пізніше запуск космічного апарату для дослідження астероїда Психея перенесли на ракету-носій SpaceX Falcon Heavy, у якій буде інша траєкторія польоту, яка не відповідає польоту до Марса.

Компанія Rocket Lab найбільш відома завдяки своїй ракеті-носію Electron заввишки 18 метрів, за допомогою якої доставляють невеликі супутники на орбіту Землі. Але компанія розширюється і в секторі космічних апаратів за допомогою космічної платформи Photon, розрахованої на перевезення понад 200 кг корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту і понад 40 кг у міжпланетні польоти. Rocket Lab також розробляє набагато більшу ракету під назвою Neutron, яка може бути готова до польоту до 2024 року.

Rocket Lab уже запустила дві тестові версії Photon на орбіту Землі, також космічна платформа доставить крихітний космічний апарат CAPSTONE від NASA на місячну орбіту пізніше в цьому році. Компанія також незабаром планує використовувати Photon для місій на Венеру, що фінансуються з приватних джерел, які, за словами Бека, будуть шукати ознаки життя в атмосфері планети.