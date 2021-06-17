Ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту навігаційний супутник в інтересах ВПС США (відео)

Космічний апарат стане частиною орбітального угрупування з 32 супутників GPS III, які замінять собою більш старі моделі.

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9 успішно вивів на орбіту навігаційний супутник GPS III в інтересах ВПС США, після чого здійснив посадку на платформу в Атлантичному океані. Трансляція запуску велася на YouTube-каналі компанії Ілона Маска SpaceX, якій належить Falcon 9.

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Старт Falcon 9 здійснили о 12:09 за часом Східного узбережжя США (19:09 за київським часом) зі стартового комплексу на мисі Канаверал, який знаходиться в штаті Флорида.

[ + – ] Falcon 9 успішно вивела на орбіту навігаційний супутник в інтересах Космічних сил США

Через 8,5 хвилин ракета приземлилася на плавальну платформу Just Read the Instructions у 647 кілометрах від місця запуску.

Через півтори години після запуску супутник був покинутий другим ступенем на висоту майже 1 тисячі кілометрів над планетою, після чого його розмістили на висоті приблизно 20 тисяч кілометрів над Землею (середня навколоземна орбіта).

"Інтерфакс" повідомляє, що це вже пʼятий супутник глобального позиціонування третього покоління, який з 2018 року вивели на орбіту планети. Апарат стане новим елементом в орбітальному угрупуванні з 32 супутників GPS III, який повинен буде замінити старі супутники старішої моделі.

Зазначається, що послугами мережі GPS, яку адмініструють ВВС США, користуються понад 4 мільярдів осіб у світі.

[ + – ] Запуск супутника GPS III ракетою Falcon 9

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NASA хоче відправити на МКС мальків кальмарів і дрібних тварин на борту Falcon 9, щоб зʼясувати, як ті сприймуть переліт.

Раніше Фокус повідомляв, що NASA офіційно повертається на Венеру. Учені хочуть відправити дві нові місії, щоб більше дізнатися про те, як атмосфера планети перетворилася на справжній пекельний світ.