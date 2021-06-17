Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту навигационный спутник в интересах ВВС США (видео)

Космический аппарат станет частью орбитальной группировки из 32 спутников GPS III, которые заменят собой более старые модели.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 успешно вывела на орбиту навигационный спутник GPS III в интересах ВВС США, после чего совершила посадку на платформу в Атлантическом океане. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании Илона Маска SpaceX, которой принадлежит Falcon 9.

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Старт Falcon 9 произвели в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 по киевскому времени) со стартового комплекса на мысе Канаверал, который находится в штате Флорида.

[ + – ] Falcon 9 успешно вывела на орбиту навигационный спутник в интересах Космических сил США

Спустя 8,5 минут ракета приземлилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в 647 километрах от места запуска.

Спустя полтора часа после запуска спутник был заброшен второй ступенью на высоту около 1 тысячи километров над планетой, после чего его разместили на высоте около 20 тысяч километров над Землей (средняя околоземная орбита).

"Интерфакс" сообщает, что это уже пятый спутник глобального позиционирования третьего поколения, который с 2018 года вывели на орбиту планеты. Аппарат станет новым элементом в орбитальной группировке из 32 спутников GPS III, которая должна будет заменить стареющие спутники более старой модели.

Отмечается, что услугами сети GPS, которую администрируют ВВС США, пользуются свыше 4 миллиардов человек в мире.

[ + – ] Запуск спутника GPS III ракетой Falcon 9

Напомним, ранее сообщалось, что NASA хочет отправить на МКС мальков кальмаров и мелких животных на борту Falcon 9, чтобы выяснить, как те воспримут перелет.

Ранее Фокус сообщал, что NASA официально возвращается на Венеру. Ученые хотят отправит две новые миссии, чтобы больше узнать о том, как атмосфера планеты превратилась в настоящий адский мир.