Щелепи голодного бегемота. Rocket Lab представила незвичайну космічну ракету (відео)

Нова ракета-носій під назвою Neutron має унікальний дизайн і зберігає другий щабель усередині першого.

Компанія Rocket Lab представила нову ракету-носій багаторазового використання під назвою Neutron. Другий ступінь ракети розташований усередині обтічника Hungry Hippo ("Голодний бегемот"), а сама ракета призначена для запуску супутникових мегасузір'їв, а також вантажних і пілотованих місій у далекий космос. Ракета може підняти 8 тонн корисного навантаження, а потім повернутися на Землю для нового запуску після невеликої перерви, повідомляє New Atlas.

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[ + – ] Ракета Neutron. Фото: New Atlas

Ракета Neutron заввишки 40 метрів схожа на пляшку води. Незвичайний дизайн ракети пояснюється тим, що ракета завдяки своїй стійкості зможе і приземлятися, і стартувати без складної пускової інфраструктури.

Корпус корабля виготовлений із вуглецевого матеріалу. Творці заявляють, що завдяки цьому ракета буде міцнішою, легшою та довше служитиме.

Перший ступінь ракети матиме 7 двигунів, які працюватимуть на суміші метану та рідкого кисню, другий ступінь матиме 1 вакуумно-оптимізований двигун. Усі ці двигуни зараз розробляють у компанії.

[ + – ] Ракета Neutron випускає другий ступінь. Ілюстрація. Фото: New Atlas

Що стосується другого ступеня ракети, то вона розташована всередині обтічника нагорі першого ступеня. Для її запуску пелюстки обтічника Hungry Hippo відкриваються. Після цього вони закриваються, обтічник залишається на місці, а перший ступінь ракети Neutron повертається на Землю.

Згідно з заявою Rocket Lab, ця конструкція дозволяє ракеті бути більш простою та легкою, оскільки другому ступеню не потрібно витримувати навантаження або зазнавати атмосферного впливу. При новому запуску її просто поміщають у перший щабель, і ракета готова до відправки в космос.

"Neutron — це не звичайна ракета. Це ракета майбутнього. Її можна запускати швидко, часто, і головне — її запуск коштуватиме дешевше", — каже засновник Rocket Lab Пітер Бек.

Нагадуємо, що компанія Rocket Lab виграла контракт NASA на розробку двох космічних апаратів для дослідження Марса.