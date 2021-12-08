Чтобы стать счастливым. Ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать в день

По словам ученых несколько кусочков черного шоколада в день могут поднять человеку настроение.

Согласно новому исследованию, если есть 3 раза в день по кусочку весом 10 грамм с 85% содержанием черного шоколада, то человек становится более счастливым, сообщает Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ученые из Сеульского национального университета, Корея, выяснили, что взрослые люди, которые съедали в день 30 грамм 85% черного шоколада, были более счастливыми, чем те, которые ели шоколад с меньшим содержанием какао или вообще не ели шоколада.

Шоколад, настроение, кишечник

По словам ученых улучшение настроения связано с изменением в микробиоте кишечника из-за употребления черного шоколада. Также ученые заметили, что настроение улучшилось только у тех, кто ел именно черный шоколад, а не молочный.

Фото: Daily Mail

Считается, что черный шоколад более полезен для человека, ведь в нем меньше сахара, жиров и других добавок. В какао, которое используется для производства шоколада есть много химических соединений, которые поддерживают иммунную систему и снижают риск появления рака, артрита, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

"Известно, что черный шоколад может изменить настроение, но мы впервые доказали, что ежедневное употребление черного шоколада влияет на физиологическое и психологическое состояние человека", — говорят авторы исследования.

Ели шоколад 3 недели

В исследовании приняли участие 46 человек. В одной группе люди в течение трех недель ели шоколад с разным процентом какао в составе, а в другой группе – не ели шоколада вообще. После этого респондентов попросили оценить свои чувства и ощущения по специальной шкале настроения. А чтобы оценить связь между воздействием черного шоколада на настроение и микробиотой кишечника, ученые проанализировали фекалии участников эксперимента.

Фото: Daily Mail

Итоги эксперимента

В результате, ученые пришли к выводу, что употребление черного шоколада значительно снизило негативное настроение у тех, кто ел 85% черный шоколад. А анализ фекалий показал, что разнообразие бактерий в кишечнике было выше у тех, кто также ел 85% черный шоколад. У этих людей был более высокий уровень кишечных бактерий Blautia, что в значительной степени связано с положительными изменениями в настроении.

По словам ученых, если в кишечнике уменьшается бактериальное разнообразие, то человек становится более восприимчивым к ряду болезней.