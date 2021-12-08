Щоб стати щасливим. Учені розповіли, скільки шоколаду треба з'їдати на день

За словами вчених, кілька шматочків чорного шоколаду на день можуть підняти людині настрій.

Згідно з новим дослідженням, якщо їсти 3 рази на день по шматочку вагою 10 грамів із 85% вмістом чорного шоколаду, то людина стає щасливішою, повідомляє Daily Mail.

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Учені із Сеульського національного університету, Корея, з'ясували, що дорослі люди, які з'їдали на день 30 грамів 85% чорного шоколаду, були щасливішими, ніж ті, які їли шоколад із меншим вмістом какао або взагалі не їли шоколаду.

Шоколад, настрій, кишечник

За словами вчених, покращення настрою пов'язане зі зміною в мікробіоті кишечника через вживання чорного шоколаду. Також учені зауважили, що настрій покращився лише в тих, хто їв саме чорний шоколад, а не молочний.

Фото: Daily Mail

Вважається, що чорний шоколад корисніший для людини, адже в ньому менше цукру, жирів та інших добавок. У какао, яке використовується для виробництва шоколаду є багато хімічних сполук, які підтримують імунну систему та знижують ризик появи раку, артриту, серцево-судинних захворювань та інсульту.

"Відомо, що чорний шоколад може змінити настрій, але ми вперше довели, що щоденне вживання чорного шоколаду впливає на фізіологічний і психологічний стан людини", — кажуть автори дослідження.

Їли шоколад 3 тижні

У дослідженні взяли участь 46 людей. В одній групі люди протягом трьох тижнів їли шоколад із різним відсотком какао у складі, а в іншій групі — не їли шоколаду взагалі. Після цього респондентів попросили оцінити свої почуття та відчуття за спеціальною шкалою настрою. А щоб оцінити зв'язок між впливом чорного шоколаду на настрій і мікробіотою кишечника, вчені проаналізували фекалії учасників експерименту.

Фото: Daily Mail

Підсумки експерименту

Унаслідок учені дійшли висновку, що вживання чорного шоколаду значно знизило негативний настрій у тих, хто їв 85% чорний шоколад. А аналіз фекалій показав, що різноманітність бактерій у кишечнику була вищою у тих, хто також їв 85% чорного шоколаду. У цих людей був більш високий рівень кишкових бактерій Blautia, що значною мірою пов'язане з позитивними змінами настрою.

За словами вчених, якщо в кишечнику зменшується бактеріальна різноманітність, то людина стає більш сприйнятливою до низки хвороб.