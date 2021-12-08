Уже совсем скоро. К Земле приближается опасный астероид стоимостью 5 млрд долларов

Астероид, размером с Эйфелеву башню, подойдет к нашей планете на потенциально опасное расстояние.

Космический объект 4660 Nereus, названный в честь греческого морского бога, пройдет 11 декабря на расстоянии всего 3,86 млн км от Земли, что равняется примерно 10-ти расстояниям до Луны. Об этом сообщает LiveScience.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

По космическим меркам — это совсем близко, поэтому NASA характеризует его как "потенциально опасное тело", подлежащее тщательному наблюдению. Стоит отметить, что космический гость уже не впервые сближается с Землей и находится под пристальным вниманием ученых.

[ + – ] К Земле приближается потенциально опасный астероид Фото: NASA

Ранее было установлено, что астероид содержит в себе залежи никеля, железа и кобальта на общую стоимость 4,71 млрд долларов. Более того, в свое время NASA и японское космическое агентство JAXA рассматривали его как потенциальный объект для добычи полезных ископаемых в космосе и готовили программу по отбору проб с поверхности астероида, однако позже для этих целей было выбрано другое космическое тело.

Следующий раз 4660 Nereus приблизится к Земле 14 февраля 2060 года, и тогда расстояние до него составит всего 1.2 млн км.

Напомним, в ближайшие 10 лет астероид 4660 Nereus посетит Землю еще 12 раз. Самая близкая встреча астероида и планеты произойдет 14 февраля 2060 года, тогда космический камень подойдет на расстояние чуть меньше 1,2 миллиона километров.

Также в NASA добавляют, что если бы космический аппарат был запущен к астероиду в этом году, то время полета заняло бы около 146-426 дней.