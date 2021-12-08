Вже зовсім скоро. До Землі наближається небезпечний астероїд вартістю 5 млрд. доларів

Астероїд, розміром із Ейфелеву вежу, підійде до нашої планети на потенційно небезпечну відстань.

Космічний об'єкт 4660 Nereus, названий на честь грецького морського бога, пройде 11 грудня на відстані всього 3,86 млн км від Землі, що дорівнює приблизно 10 відстаням до Місяця. Про це повідомляє LifeScience.

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За космічними мірками це зовсім близько, тому NASA характеризує його як "потенційно небезпечне тіло", що підлягає ретельному спостереженню. Варто зазначити, що космічний гість уже не вперше зближується із Землею і перебуває під пильною увагою вчених.

[ + – ] До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд Фото: ISS

Раніше було встановлено, що астероїд містить у собі поклади нікелю, заліза та кобальту на загальну вартість 4,71 млрд доларів. Більше того, свого часу NASA та японське космічне агентство JAXA розглядали його як потенційний об'єкт для видобутку корисних копалин у космосі та готували програму з відбору проб з поверхні астероїду, проте пізніше для цих цілей було обрано інше космічне тіло.

Наступного разу 4660 Nereus наблизиться до Землі 14 лютого 2060 року, і тоді відстань до нього становитиме лише 1.2 млн км.

Нагадаємо, у найближчі 10 років астероїд 4660 Nereus відвідає Землю ще 12 разів. Найближча зустріч астероїда і планети відбудеться 14 лютого 2060 року, тоді космічний камінь підійде трохи менше 1,2 мільйона кілометрів.

Також у NASA додають, що якби космічний апарат був запущений до цього року астероїду, то час польоту зайняв би близько 146-426 днів.