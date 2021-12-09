Подглядывать за галактическими соседями. SpaceX вывела на орбиту новую обсерваторию (фото, видео)
Орбитальная обсерватория IXPE оснащена тремя телескопами, которые займутся изучением пульсаров, квазаров и черных дыр.
Американская компания SpaceX в рамках проекта NASA совместно с Итальянским космическим агентством совершила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту астрофизическую лабораторию Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Трансляция запуска опубликована в Twitter компании SpaceX.
Ракета стартовала в 8:00 по киевскому времени со стартового комплекса 39А на космодроме во Флориде.
Сообщается, что целью миссии является дальнейшее исследование космических объектов, находящихся на большом расстоянии от Солнечной системы. В частности речь идет об изучении природы нейтронных звезд, пульсаров, квазаров, черных дыр и других астрономических объектов.
Также обсерватория будет собирать данные об активных ядрах других галактик. Отмечается, что информация собранная орбитальной обсерваторией IXPE поможет ученым лучше понять устройство Вселенной.
Для этого относительно небольшой аппарат, весом всего 320 кг, оснащен тремя телескопами от Ball Aerospace & Technologies. IXPE способна фиксировать поляризированное рентгеновское излучение, замерять интенсивность магнитных полей и определять, как это влияет на испускаемые объектами рентгеновские лучи. Полученные данные смогут дать ответ на вопрос – как в принципе коллапсирующие нейтронные звезды и черные дыры излучают радиацию.
Миссия рассчитана на 2 года, а стоимость проекта составила около 188 млн долларов.
Ранее сообщалось, что в конце ноября NASA отправило в космос аппарат DART, который должен осенью 2022 года изменить траекторию околоземного астероида Диморфос. Это установит способность космических аппаратов изменять траекторию полета потенциально опасных для Земли астероидов.