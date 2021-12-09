Подглядывать за галактическими соседями. SpaceX вывела на орбиту новую обсерваторию (фото, видео)

Орбитальная обсерватория IXPE оснащена тремя телескопами, которые займутся изучением пульсаров, квазаров и черных дыр.

Американская компания SpaceX в рамках проекта NASA совместно с Итальянским космическим агентством совершила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту астрофизическую лабораторию Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Трансляция запуска опубликована в Twitter компании SpaceX.

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Ракета стартовала в 8:00 по киевскому времени со стартового комплекса 39А на космодроме во Флориде.

Сообщается, что целью миссии является дальнейшее исследование космических объектов, находящихся на большом расстоянии от Солнечной системы. В частности речь идет об изучении природы нейтронных звезд, пульсаров, квазаров, черных дыр и других астрономических объектов.

Также обсерватория будет собирать данные об активных ядрах других галактик. Отмечается, что информация собранная орбитальной обсерваторией IXPE поможет ученым лучше понять устройство Вселенной.

[ + – ] IXPE имеет вес 320 кг и оснащен тремя телескопами от Ball Aerospace & Technologies

Для этого относительно небольшой аппарат, весом всего 320 кг, оснащен тремя телескопами от Ball Aerospace & Technologies. IXPE способна фиксировать поляризированное рентгеновское излучение, замерять интенсивность магнитных полей и определять, как это влияет на испускаемые объектами рентгеновские лучи. Полученные данные смогут дать ответ на вопрос – как в принципе коллапсирующие нейтронные звезды и черные дыры излучают радиацию.

Миссия рассчитана на 2 года, а стоимость проекта составила около 188 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в конце ноября NASA отправило в космос аппарат DART, который должен осенью 2022 года изменить траекторию околоземного астероида Диморфос. Это установит способность космических аппаратов изменять траекторию полета потенциально опасных для Земли астероидов.