Підглядати за галактичними сусідами. SpaceX вивела на орбіту нову обсерваторію (фото, відео)

Орбітальна обсерваторія IXPE оснащена трьома телескопами, які займатимуться вивченням пульсарів, квазарів і чорних дірок.

Американська компанія SpaceX у межах проєкту NASA спільно з Італійським космічним агентством здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела на орбіту астрофізичну лабораторію Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Трансляція запуску опублікована у Twitter компанії SpaceX.

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Ракета стартувала о 08:00 за київським часом зі стартового комплексу 39А на космодромі у Флориді.

Повідомляється, що метою місії є подальше дослідження космічних об'єктів, що знаходяться на великій відстані від Сонячної системи. Зокрема йдеться про вивчення природи нейтронних зірок, пульсарів, квазарів, чорних дірок та інших астрономічних об'єктів.

Також обсерваторія збиратиме дані про активні ядра інших галактик. Зазначається, що інформація, зібрана орбітальною обсерваторією IXPE, допоможе вченим краще зрозуміти влаштування Всесвіту.

[ + – ] IXPE має вагу 320 кг та оснащений трьома телескопами від Ball Aerospace & Technologies

Для цього відносно невеликий апарат вагою всього 320 кг оснащений трьома телескопами від Ball Aerospace & Technologies. IXPE здатна фіксувати поляризоване рентгенівське випромінювання, заміряти інтенсивність магнітних полів і визначати, як це впливає на рентгенівські промені, що випускаються об'єктами. Отримані дані зможуть дати відповідь на питання — як у принципі нейтронні зірки, що колапсують, і чорні діри випромінюють радіацію.

Місія розрахована на 2 роки, а вартість проєкту становила майже 188 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада NASA відправило в космос апарат DART, який має восени 2022 року змінити траєкторію навколоземного астероїда Діморфос. Це встановить здатність космічних апаратів змінювати траєкторію польоту потенційно небезпечних Землі астероїдів.