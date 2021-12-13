Ученые обнаружили новый источник парниковых газов: он находится в Сибири

Один из парниковых газов, который способствует нагреванию планеты, оксид азота, находится в вечной мерзлоте на северо-востоке Сибири.

По словам ученых, источником оксида азота (N₂O) является тип вечной мерзлоты под названием Едома, который простирается на территории более 1 млн кв. км. Ученые обнаружили, что по мере таяния вечной мерзлоты выделяется в 100 раз больше оксида азота, чем ожидалось, сообщает ScienceAlert.

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Оксид азота производят микробы в почве. Хотя этого газа в атмосфере меньше, чем углекислого газа и метана, он оказывает гораздо более значительное влияние – он нагревает планету в 300 раз сильнее, чем углекислый газ, говорит Майя Марущак из Университета Восточной Финляндии.

По словам ученых во время таяния мерзлоты в почве растет популяция микробов, которые производят N₂O, а популяция микробов, которые его поглощают, сокращается. Поэтому значительно большее количество оксида азота идет в атмосферу.

Ранее ученые думали, что азот, застрявший в вечной мерзлоте, не вызывает особого беспокойства с точки зрения изменения климата, потому что круговорот азота в холодной арктической почве обычно происходит очень медленно.

Фото: wikipedia

Нужно больше исследований

Ученые говорят, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, сколько азота может храниться в этих холодных ландшафтах, как быстро он может уходить в атмосферу и каковы могут быть последствия этого процесса для глобального потепления и местных экосистем в целом.

"Выбросы оксида азота в результате таяния вечной мерзлоты могут существенно увеличить глобальную температуру и будут иметь необратимые последствия для всей планеты", — говорит Марущак.

Напоминаем, в результате нового исследования, ученые пришли к выводу, что в Арктике вместо снега в скором будущем будут идти дожди.